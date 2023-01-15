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Сегодня, 15:03

Источник: «Спартак» рассматривал вариант подписания защитника «Аль-Айна» Эрика

Мария Гусева
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В «Спартак» мог перейти бразильский защитник «Аль-Айна» (ОАЭ) Эрик, сообщает Metaratings.ru. 21-летний футболист играет на левом фланге обороны.

По данным источника, переход Эрика мог обойтись в 1,5 миллиона евро, зарплата защитника составляла бы 600 тысяч евро в год. Также игроком в это трансферное окно интересовался другой российский клуб. Красно-белые не стали подписывать молодого футболиста.

Эрик выступает за «Аль-Айн» с 2020 года. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Эрик провел за «Аль-Айн» 15 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Источник: Metaratings.ru

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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