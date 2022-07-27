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«Краснодар» оштрафовали на 200 тысяч рублей за появление Галицкого в судейской после матча со «Спартаком»

Читать «СЭ» в
Сергей Галицкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Краснодар» оштрафовали и наказали одним домашним матчем на нейтральном поле условно за вход постороннего лица в судейскую после игры «быков» на своем поле против «Спартака» (1:4) в рамках 2-го тура РПЛ.

Ранее Григорьянц сообщал, что судейскую после матча «Краснодар» — «Спартак» посещал владелец «быков» Сергей Галицкий.

«По необеспечению безопасности, выраженном в появлении постороннего в судейской: принято решение оштрафовать «Краснодар» на 200 тысяч рублей, а также обязать клуб условно провести домашний матч на нейтральном поле. Установить испытательный срок до конца сезона», — приводит корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев слова Григорьянца.

Также «Краснодар» оштрафовали на 20 тысяч рублей за то, что во время матча на поле выбежал болельщик.

Следующий домашний матч «Краснодар» проведет 6 августа в рамках 4-го тура РПЛ против «Локомотива». Начало игры назначено на 20.00 (мск).

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Сергей Галицкий
12
7
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 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
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 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Урал

 2 1 0
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