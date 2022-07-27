«Краснодар» оштрафовали на 200 тысяч рублей за появление Галицкого в судейской после матча со «Спартаком»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Краснодар» оштрафовали и наказали одним домашним матчем на нейтральном поле условно за вход постороннего лица в судейскую после игры «быков» на своем поле против «Спартака» (1:4) в рамках 2-го тура РПЛ.

Ранее Григорьянц сообщал, что судейскую после матча «Краснодар» — «Спартак» посещал владелец «быков» Сергей Галицкий.

«По необеспечению безопасности, выраженном в появлении постороннего в судейской: принято решение оштрафовать «Краснодар» на 200 тысяч рублей, а также обязать клуб условно провести домашний матч на нейтральном поле. Установить испытательный срок до конца сезона», — приводит корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев слова Григорьянца.

Также «Краснодар» оштрафовали на 20 тысяч рублей за то, что во время матча на поле выбежал болельщик.

Следующий домашний матч «Краснодар» проведет 6 августа в рамках 4-го тура РПЛ против «Локомотива». Начало игры назначено на 20.00 (мск).