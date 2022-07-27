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Смородская: «Бека-Бека — абсолютный балласт. Очень надеюсь на его переход»

Экс-президент «Локомотива» Смородская назвала балластом Бека-Бека
Сергей Федоров
,  
Владислав Флегонтов
Читать «СЭ» в

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала информацию о возможном уходе полузащитника Алексиса Бека-Бека из московского клуба.

«Бека-Бека — абсолютный балласт. Я очень надеюсь на его переход. Хоть за сколько, лишь бы ушел», — сказала Смородская «СЭ».

По информации «СЭ», 21-летний Бека-Бека сегодня улетает по Францию, где пройдет медосмотр для «Ниццы». Сумма сделки клубов — 15 миллионов евро.

Бека-Бека перешел в российскую команду в августе 2021 года из «Кана». В текущем сезоне он принял участие в двух матчах за железнодорожников. В последней его игре против «Ростова» (2:2) футболиста удалили с поля во втором тайме. Портал Transfermarkt оценивает Бека-Бека в 3 миллиона евро.

30.07.2022 | Зенит — Локомотив
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Ницца
Алексис Бека-Бека
Ольга Смородская
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