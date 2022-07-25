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Судейство

Сегодня, 12:16

КДК РФС рассмотрит заход Галицкого в судейскую после матча со «Спартаком»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Галицкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня заседания по матчу 2-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» (1:4). Один из пунктов связан с появлением Сергея Галицкого, основателя и владельца «быков», в судейской комнате на арене после игры.

«Рассмотрим необеспечение безопасности на стадионе, связанное с двумя моментами. Первый — после матча в судейскую без разрешения зашел Галицкий. Второе — выбегание на поле болельщика «Кранодара». Также рассмотрим удаление Черникова за агрессивное поведение», — сказал Григорьянц корреспонденту «СЭ».

Встречу в Краснодаре обслуживал главный арбитр Кирилл Левников. Он показал красную карточку хавбеку «быков» Александру Черникову в моменте с борьбой с полузащитником красно-белых Виктором Мозесом.

25 июля «Краснодар» ответил президенту «Спартака» Леониду Федуну и привел судейские ошибки в домашнем матче.

Кирилл Левников. «Краснодар» — «Спартак»: пенальти в ворота гостей назначен верно, правила игры давно изменились
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
Сергей Галицкий
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 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
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 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
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 - : -
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Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
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Ростов

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П
Батраз Гурциев

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Зенит

 2
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