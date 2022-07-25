КДК РФС рассмотрит заход Галицкого в судейскую после матча со «Спартаком»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня заседания по матчу 2-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» (1:4). Один из пунктов связан с появлением Сергея Галицкого, основателя и владельца «быков», в судейской комнате на арене после игры.

«Рассмотрим необеспечение безопасности на стадионе, связанное с двумя моментами. Первый — после матча в судейскую без разрешения зашел Галицкий. Второе — выбегание на поле болельщика «Кранодара». Также рассмотрим удаление Черникова за агрессивное поведение», — сказал Григорьянц корреспонденту «СЭ».

Встречу в Краснодаре обслуживал главный арбитр Кирилл Левников. Он показал красную карточку хавбеку «быков» Александру Черникову в моменте с борьбой с полузащитником красно-белых Виктором Мозесом.

25 июля «Краснодар» ответил президенту «Спартака» Леониду Федуну и привел судейские ошибки в домашнем матче.