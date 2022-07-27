КДК РФС: Арбитр правильно удалил Гогличидзе с поля в матче с «Оренбургом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с корреспондентом «СЭ» Дмитрием Барулевым сообщил о решениях комиссии по матчу 2-го тура «Оренбург» — «Урал».

«Урал» оштрафован за скандирование оскорбительных выражений на 10 тысяч.

По Лео Гогличидзе: получено письмо от «Урала» с просьбой отменить красную. ЭСК дала заключение, что судья правильно удалил его с поля", — сказал Григорьянц.

На 36-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Урал» арбитр Ян Бобровский показал красную карточку Лео Гогличидзе и удалил его с поля. Судья решил, что игрок гостей лишил Юрия Ковалева явной возможности забить гол.