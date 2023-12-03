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Сегодня, 18:26

«Краснодар» обыграл «Оренбург» и вернулся на первое место в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Краснодар» — «Оренбург».
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» на своем поле обыграл «Оренбург» в матче 17-го тура РПЛ — 2:1.

Счет в конце первого тайма открыл Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти, назначенный за фол голкипера «Оренбурга» Алексея Кеняйкина на Олакунле Олусегуне.

Гости сравняли счет усилиями Степана Оганесяна на 51-й минуте. Победу хозяевам принес гол Ильзата Ахметова, вышедшего на замену во втором тайме.

«Краснодар» (35 очков) обошел «Зенит» (33) и вернулся на первое место в РПЛ, но петербуржцы еще не сыграли свой матч в 17-м туре. «Оренбург» (14) занимает 13-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре команда Владимира Ивича дома примет ЦСКА, а «Оренбург» на выезде сыграет против «Сочи». Обе игры пройдут 10 декабря.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 16:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:1
Оренбург

Футбол
ФК Краснодар
ФК Оренбург
2
6
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

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Оренбург

 14 1 4
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