«Краснодар» опережает «Зенит» всего на одно очко: кто теперь станет чемпионом? Расклады гонки лидеров РПЛ

«Краснодар» в гостях уступил ЦСКА (0:1) в 28-м туре РПЛ, у лидера чемпионата России осталось 61 очко. Отрыв от идущего на втором месте «Зенита», выигравшего на выезде в этот день у махачкалинского «Динамо» (1:0), сократился до одного балла.

Таким образом, в чемпионской гонке следующие расклады.

«Краснодару» для чемпионства требуется набрать шесть очков в заключительных двух турах.

«Зениту» для завоевания золота достаточно сравняться с лидером.

Если у «Зенита» и «Краснодара» будет равное количество очков по итогам 30 туров, выше окажется команда из Санкт-Петербурга за счет преимущества в личных встречах (0:2 и 4:1).

У ЦСКА (55 очков) тоже остается шанс стать первым. Для этого армейцам нужно выиграть два оставшихся матча при условии, что оба конкурента потерпят по два поражения. Вдобавок красно-синим нужно улучшить разность забитых и пропущенных мячей с учетом равенства с краснодарцами по личным встречам (1:2 и 1:0) — пока она составляет «плюс восемь» в пользу «быков» (54-22 против 43-19). При идентичных показателях будет назначен золотой матч.

В случае, если все три лидера наберут по 61 очку, то зенитовцы окажутся выше краснодарцев и армейцев за счет лучших результатов в личных встречах с обоими соперниками (против москвичей — 0:0 и 1:0).

«Краснодару» в оставшихся турах предстоят матчи с «Оренбургом» (г) и «Динамо» (д), «Зениту» — с «Ростовом» (г) и «Ахматом» (д), а ЦСКА — с «Локомотивом» (г) и «Пари НН» (д).