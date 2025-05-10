Футбол
10 мая, 21:28

«Краснодар» опережает «Зенит» всего на одно очко: кто теперь станет чемпионом? Расклады гонки лидеров РПЛ

Отдел футбола «СЭ»
Олакунле Олусегун и Мурад Мусаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Краснодар» в гостях уступил ЦСКА (0:1) в 28-м туре РПЛ, у лидера чемпионата России осталось 61 очко. Отрыв от идущего на втором месте «Зенита», выигравшего на выезде в этот день у махачкалинского «Динамо» (1:0), сократился до одного балла.

Таким образом, в чемпионской гонке следующие расклады.

«Краснодару» для чемпионства требуется набрать шесть очков в заключительных двух турах.

«Зениту» для завоевания золота достаточно сравняться с лидером.

Если у «Зенита» и «Краснодара» будет равное количество очков по итогам 30 туров, выше окажется команда из Санкт-Петербурга за счет преимущества в личных встречах (0:2 и 4:1).

ЦСКА обыграл &laquo;Краснодар&raquo; в&nbsp;матче 28-го тура РПЛ.ЦСКА вчистую переиграл «Краснодар» и разжег чемпионскую интригу. Но судьба титула все равно в руках «быков»

У ЦСКА (55 очков) тоже остается шанс стать первым. Для этого армейцам нужно выиграть два оставшихся матча при условии, что оба конкурента потерпят по два поражения. Вдобавок красно-синим нужно улучшить разность забитых и пропущенных мячей с учетом равенства с краснодарцами по личным встречам (1:2 и 1:0) — пока она составляет «плюс восемь» в пользу «быков» (54-22 против 43-19). При идентичных показателях будет назначен золотой матч.

В случае, если все три лидера наберут по 61 очку, то зенитовцы окажутся выше краснодарцев и армейцев за счет лучших результатов в личных встречах с обоими соперниками (против москвичей — 0:0 и 1:0).

«Краснодару» в оставшихся турах предстоят матчи с «Оренбургом» (г) и «Динамо» (д), «Зениту» — с «Ростовом» (г) и «Ахматом» (д), а ЦСКА — с «Локомотивом» (г) и «Пари НН» (д).

  • Garryman

    А все почему? А потому, что Интузиазьма нету.

    11.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Я вообще то за ЦСКА!

    11.05.2025

  • Garryk99

    И кому потом молча ходить, оболганным неграмотными фанатами? /// Ну на это им вообще по*рать )))))

    11.05.2025

  • Garryk99

    Ну так не обязательно поставить три пенальти в ворота соперника, и удалить центр.защитника. Грамотный судья всё делает по учебнику. Там не придерёшься, но и осадок остаётся )))

    11.05.2025

  • Garryman

    Ну, это если могут...

    11.05.2025

  • Garryman

    Наши лидеры играли бы на уровне 3 - 4 эшелона команд Европы. Прошли те времена, когда мы радовались, что жребий выбирал нам в Еврокубках соперником команду из Греции, Финляндии, Турции, Норвегии....

    11.05.2025

  • Garryman

    Судьи, мне кажется, уже боятся назначения на игры Зенита. Ведь там все будут рассматривать под микроскопом: а где они помогали Зениту? А почему тут не удалили Адамова? А тут - Латышонка? А тут ведь - пенальти в ворота Зенита!!! Аааааа! Судейка купленный! И кому потом молча ходить, оболганным неграмотными фанатами?

    11.05.2025

  • ksv-65

    Жаль, что Спартак забил в последней минуте в ОФСАЙДЕ...Зенит бы был чемпионом))

    11.05.2025

  • hovawart645

    Ты о чём? Какая тоска? У кого?

    11.05.2025

  • Garryman

    Тогда это Спартак Обмишулин.

    11.05.2025

  • IQ-87%

    Да- Мишулин

    11.05.2025

  • Garryman

    О! А вот и Ховарт, оставив тоску и уныние, вернулся к нам!

    11.05.2025

  • Garryman

    Неужели Спартак?

    11.05.2025

  • Garryman

    Ну вот и истерики начались....

    11.05.2025

  • Garryman

    А чем подкат Латышонка отличается от подката Баринова в последне игре Локо-Зенит? А там вообще-то Локомотив гол забил...

    11.05.2025

  • Garryman

    Каков индивид - таков и вопрос.

    11.05.2025

  • Garryman

    А точно "Семака не штрафуют"? А то я вас носом ткну, как и Ховарта.

    11.05.2025

  • Garryman

    Тогда и Баринова надо было удалять,- или хотя бы предупреждать,- за подкат и гол в ворота Зенита.

    11.05.2025

  • hovawart645

    Чемпионом будет Миллер! Как и шесть сезонов до этого...

    11.05.2025

  • Андрей Какурин

    Уже не поможкт. Спартаку чемпионам стать админресурс уже не нужен. Теперь ждите следующего года, или пусть просит кубок хотя бы., а то совсем стыдно будет с такой то поддержкой.

    11.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    не утони в соплях!

    11.05.2025

  • Garryman

    Так Пасха уже прошла....

    11.05.2025

  • ura1956

    Я сейчас заплАчу!

    11.05.2025

  • Андрей Какурин

    Пятерка? А кто четверты? Пятый?

    11.05.2025

  • Андрей Какурин

    А у вас денег не хватило? Только на сопли есть?

    11.05.2025

  • Андрей Какурин

    Точно не Спартак.

    11.05.2025

  • Андрей Какурин

    Краснодар.

    11.05.2025

  • Garryk99

    На Ростов и Ахмат поставят карася и мешка. А на данамо казарю. И всё. Как я и говорил в июле, чемпион дзюбанит ))) слава ЭрпЭЭлу )))))

    11.05.2025

  • Евгений Лашко

    Имхо. Чемпион известен со старта. И дело не в том что , зенит отдает чемпионство-другие просто не берут, а в том что бы был интерес для болелов , которые приносят огромные деньги -идя на стадион. Вот офисные мозговитые планктоны и придумали такой способ заманухи , что кажется .. вот вот и новый чемпион. Но увы). Чемпион всегда национальное достояние))). Всем мир!

    11.05.2025

  • baduga-0401

    Удали Латышонка и Зенит уже был бы слит из чемпионской гонки.

    11.05.2025

  • baduga-0401

    Конечно Зенит чемпион, Латышонка не просто так же не удалили! Этот фол теперь карма Зенита.

    11.05.2025

  • spar001

    вы ж еще вчера уже почти короновали Краснодар, а теперь сплошные сомнения...:man_facepalming:

    11.05.2025

  • руслан магомедов

    В чем Краснодар стабильне в том что нападение из одного Кордобы и неумейки спурцяна и дубоватого ГТ мусая?????

    11.05.2025

  • руслан магомедов

    а чо твои тельавивцы чмортагу его не купят. Бабло у них всего мира, чо не так_то!!!!!!

    11.05.2025

  • руслан магомедов

    чморташка, иди шарфик на люстру и ............ся. чморташка у чмортага даже нет своих воспитанов в клубе, а ты все за старобескороманов болеешь. гандило.

    11.05.2025

  • руслан магомедов

    Мусаев не просто истукан оно, гандило. Не понятно, как Галицкий с одним Кордобой и ГТ мусаем хотел выиграть чемп.?????

    11.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Кем им биться и за что?За пятое место?Там игроков человека четыре,остальные навоз!

    11.05.2025

  • руслан магомедов

    знаток иельавивский!!! Зенит если бы проплатил , как ты думаешь то уже майки золотые шил. А, так кому свезет. Но для тебя чмартаг щумпиньоня.

    11.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Спартак ни с кем ничего не выиграет!Играет на эмоциях.Кубок-это ваше всё.

    11.05.2025

  • руслан магомедов

    Значит чмартага играе на золото? чмартага могет быть только щумпиньоней.!!!!!!!!!!!

    11.05.2025

  • руслан магомедов

    Нет чемпионской игры у Зенита, нет ее с одним Крдобой и в Краснодаре, а уж с облякой и пьяничей ЦСКА ием более нет. Кому свезет тот и будет первым, но чемпионом. Средненькие игроки и результаты из разряда_____слава отскочили божку футбольному.

    11.05.2025

  • chimega

    Что поделать - грамотеи, однако... )))

    11.05.2025

  • Владимир Евдокимов

    да за прошлый год как раз за ними должок, возвращать надо.

    11.05.2025

  • Empers100

    Зенит, скорее всего, отлетит в Ростове. Краснодар, возможно, что и с Оренбургом, и с Динамо. То есть ситуация, когда у трёх команд окажется по 61 очку, - не такая уж и фантастическая.

    11.05.2025

  • Бен Ричардс

    Конечно "Краснодар" не впечатляет своей игрой. Совсем. А кто впечатляет, "бразгаз" что-ли? У них один Энрике стоит больше, чем Пари НН и Динамо Мх вместе взятые, а они вымучивали победы в один гол с помощью беспринципных судеек. Сейчас под гневные возмущения Семака (его тоже "почему-то" не штрафуют) мешкам со скрипом, с десятого раза, выносят одно предупреждение в тех случаях, когда другие уже получили три и больше.

    11.05.2025

  • ura1956

    Какая ещё пятёрка команд? Проснись...

    11.05.2025

  • Пёрышкин З.

    Зато можно не беспокоиться уже за своё очко... И поиграть в футбол в своё удовольствие...

    11.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    С этим тренером Спартак ничего и никогда не выиграет! Дай бог Станковичу подольше оставаться в Спартаке!

    11.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Вот не на секунду не сомневаюсь,что бзденит сделают чемпионом!Выдумают пенальти,удалят игрока!Подарят победу динамо,лишь бы не краснодар,как в прошлом году.Команды могут из кожи лезть,но питерский свисток укажет им место!Посадит на свисток,на карточки,на кривые линии!Монополия питера испоганила футбол!Разрешены захваты,удары локтями!В россии свои правила,отличные от мировых!Все клубы молчат,боятся!Голосуют единогласно!Судьи распределяют места в таблице!Карасёв-череп без мозгов на пососе у вонючих!Да 90% судей в рпл-ЛГБТ!

    11.05.2025

  • Сказо4ник

    Фаворитом по-прежнему является Краснодар. Игра Зенита тоже не отличается мощью. А Ростов и Ахмат просто так очки отдавать не будут.

    11.05.2025

  • -chouan-

    Зинит. Все оплачено

    11.05.2025

  • rams

    Тут скорее Зенит лажанётся,как бывало,так что Краснодар...

    11.05.2025

  • rams

    Краснодар и будет чемпионом.Ну,а кому он проиграет???Все проходные...!

    11.05.2025

  • Борис Игоревич

    ты то? несомненно.

    11.05.2025

  • chimega

    Уже и СЭ забил на СМ, а ты всё не успокоишься. ))) СМ два тура назад потерял все шансы. Или не знал? )

    11.05.2025

  • FANAT15

    Второй год Зенит всеми силами упирается не выиграть.ан нет насильно заставляют чемпионами становиться!!!!!

    11.05.2025

  • sdf_1

    «Краснодар» опережает «Зенит» всего на одно очко: кто теперь станет чемпионом? ---------------- Тот, кто выиграет два оставшихся матча

    11.05.2025

  • Garryk99

    Судьи нервно потирают ручки и ждут назначения на матчи )))

    11.05.2025

  • Vyacheslav Fedotov

    Хотел бы я посмотреть на этот убогий Краснодар в лиге чемпионов, вот бы было унижение, вот бы я наслаждался бы

    11.05.2025

  • Independent forever

    Надеюсь, Ростов не сольет Зениту как в прошлом году. Чисто по игре запросто могут прихлопнуть питерских и помочь соседям.

    11.05.2025

  • valantinestukalov

    В двух словах две ошибки,школьник

    11.05.2025

  • PvsZ

    У Зенита, несмотря ни на что, есть чемпионский опыт и умение дожимать в решающих матчах. Думаю, они точно заберут 6 из 6. Так что Краснодару кровь из носу надо тоже брать 6, иначе опять облом.

    11.05.2025

  • Boris Doris

    лечи алкоголизм. запускать нельзя..

    11.05.2025

  • Lars Berger

    У "Газпрома" или Галицкого?) У "Газпрома". Целая отрасль народного хозяйства нашей Великой России.

    11.05.2025

  • Boris Doris

    при этом ентот самый авиатор в начале весны ещё постил типа " вперде, смартака" , " будим чимпиенами" и т. п.. :smiley:

    11.05.2025

  • Lars Berger

    "Зенит" будет чемпионом. И снова понесутся байки для слабоумных про "львиные зубы"...)

    11.05.2025

  • Ilya Gudman

    А что думает по этому поводу супер умный компьютер про который вы тут пишите постоянно ?)

    11.05.2025

  • Андрей

    Вариантов достаточно, даже если Краснодар обе проиграет, при определённых раскладах.

    11.05.2025

  • Ilya Gudman

    Торпедо

    11.05.2025

  • Ale-x90

    Судя по тому, как Зенит играл в Махачкале, он может потерять очки в Ростове.

    11.05.2025

  • Андрей

    Опять у Краснодара решающая игра будет с Динамо, опять дома. Что там народная молва об истории, какое она имеет свойство? :grin:

    11.05.2025

  • Doctor Zen

    Да разве язык повернется назвать чью-либо игру чемпионской? Просто есть пятерка команд, которые потенциально претендуют занять первое место. Безоговорочного лидера среди них НЕТ.

    11.05.2025

  • Борис Игоревич

    Спортагг идет к чемпионству. Кто остановит такой шпердак? Чмортак - фаворит гонки. Ещё недавние завывания поросей из сэ. :smile: В итоге - привычные пятые места и столь же привычные визги " Так ничесна " .. :smile::smile:

    11.05.2025

  • ЛБ

    Как кто? что за вопрос? Конечно же Спартак

    11.05.2025

  • Борис Игоревич

    выиграет сильнейший. а свинина будет как всегда пускать слюни с пятых мест. не помогает ни тотальная поддержка судей, ни ворованные нефтяные миллионы, потраченные на очередных " супер звёзд " ни истошный визг сэ и тп сектантских СМИ, пророчивших свинине победу.

    11.05.2025

  • Gennady Marchenko

    Мечтать не вредно. Бомжи снова научились выжимать максимум из минимума.

    11.05.2025

  • Gennady Marchenko

    У кого бюджет больше))

    11.05.2025

  • Борис Игоревич

    :smiley::smiley: глупее что нибудь не мог нацарапать?

    11.05.2025

  • Рабинеришко

    ставь по серебряному прогнозу и будут бабки у теья)))

    11.05.2025

  • сергей карасёв

    чемпион - локомотив...у него больше российских игроков в игре...а от краснодара и зенита плеваться хочется...

    11.05.2025

  • Рабинеришко

    редкостный бред

    11.05.2025

  • Рабинеришко

    Ненавижу зенит, но надеюсь кубаноиды никогда не станут чемпионами, пока их хозяин-балабол скупает негров пачками

    11.05.2025

  • Ironyfan

    Очередной мясной идиот)

    11.05.2025

  • Ironyfan

    В секте все стабильно)

    11.05.2025

  • Сергей Гречин

    А чего с Динамо? они 0:0 сгоняют с Оренбургом.:)

    11.05.2025

  • Marty Friedman

    дык у них призоое место умыкают...такой Спартак не остановить...

    11.05.2025

  • alekdixon

    Вои и пришло время включиться адмиресурсу.Ждемс

    11.05.2025

  • LokoWS

    То же верю у такой расклад.

    11.05.2025

  • Игорь Малышев

    Точно! Именно поэтому Спартаку дают бить пенальти в пять раз чаще, чем Зениту. В пять раз чаще!

    11.05.2025

  • Игорь Малышев

    Понимете, когда глаза раздавали, вы тоже где-то шарахались.

    11.05.2025

  • Игорь Малышев

    У которого, если смотреть правде в глаза, самый дорогой состав и самый вменяемый тренер.

    11.05.2025

  • Игорь Малышев

    Хорошо, что снятие Вендела перед мегапринципиальной игрой со Спартаком вообще не вызывает вопросов.

    11.05.2025

  • kolos249

    Повторится концовка прошлого чемпионата - плюшевый "Краснодыр" опять упустит золотишко. Нет у этой команды психологии победителя.

    11.05.2025

  • KlimA

    Кордобу хорошие мощные защитники типа Роши, Дивеева и Мойзеса съедают.. это факт.. ну а Сперцян из армейского ромба за весь матч ни разу не выбрался, а без этих двух Краснодар на топ3 не тянет..не унывайте , всё ещй в ваших руках) и ногах) главное в головах порядок наведите..

    11.05.2025

  • Алексей Лунев

    выиграет газпром- химки- Пари НН-Динамо не дадут соврать да и инертная игра с непонятным снятием Даку Рубина вызывает вопросы как вопросы и поведение махачкалы - играли явно без интузиазма

    11.05.2025

  • Андрей

    Второй год всё решиться в последнем туре. По игре шансов что Краснодар потеряет очки больше, чем у Зенита.

    11.05.2025

  • Андрей

    ничего еще не понятно, но шансов что быки потеряют очки больше, чем зенит.

    11.05.2025

  • Kuch777

    в этом году ни один клуб не достоин чемпионства, убогая и скучная игра всей 5! но чемпионом станет конечно же газпром!(((

    11.05.2025

  • Kuch777

    для кого он решающий? для дедов на деване и галицкий-магнит?!

    11.05.2025

  • Alexei Philippov

    Так поставь хату на чемпионство Зенита - обогатишься.

    11.05.2025

  • Павел Заблоцкий

    Точно не ЦСКА.

    11.05.2025

  • Bibigon2020

    спартак наверное, не?

    11.05.2025

  • Bibigon2020

    у поросят не мозг,а хвост!)

    11.05.2025

  • Михаил Т

    На бумаге шансы Краснодара остаются, но по факту их нет Динамо выйдет в последнем туре биться за прошлогоднее поражение

    11.05.2025

  • Михаил Т

    не верю

    11.05.2025

  • marchela13

    Супер-молодец! Ставлю +

    11.05.2025

  • Машинист

    А есть такие, кто достоин 2-го места?

    11.05.2025

  • ПитерБургер

    У них слово "очко" к спорту отношения не имеет :)

    11.05.2025

  • спас

    Мне уже немало лет и опыт, нажитый в таких разнообразных жизненных и не только ситуациях научил, никогда ничего не считай своим пока не получишь это в руки. И второе, когда играешь в азартные игры никогда не надейся на выигрыш. Если в начале получил прибыль, дальше на свои деньги не играй, только на "чужие", закончились - прекращай игру. Так и в очки в футболе, не получил не считай - рулетка...

    10.05.2025

  • Моше Зенкин

    И, обязательно дадут! Краснодар - клуб мазохист. Им, не первый год золото в руки суют, но они упорно от него отказываются! Газпрому и парится ради титула не надо - всегда в руки сам плывет.

    10.05.2025

  • Wolpertinger

    Зенит проигрывает - "фу, позор, играть не умеют". Зенит отыгрывается - "фу, позор, все продано-куплено". Ну никак вам не угодишь, что ты будешь делать.

    10.05.2025

  • нет желтухе!

    опять Й.Как же вы задолбали, безграмотные! И да, таки пеналь в ворота НН не назначили, даже промясной РФС признал это.

    10.05.2025

  • нет желтухе!

    а вот и хохлов с Й подвезли.

    10.05.2025

  • нет желтухе!

    Но, если жил ты, как свинья, — Останешься свиньёю.(с) Владимир Семёнович, если что.

    10.05.2025

  • нет желтухе!

    учаВствуют! Не может не доставлять удовольствия.

    10.05.2025

  • нет желтухе!

    хейтеры, в основном, крючкоховстые)

    10.05.2025

  • нет желтухе!

    я не знаю кто считал и что, но тут простая арифметика. Вариантов несколько.

    10.05.2025

  • Игорь Малышев

    У Зенита банально самый сильный состав в РПЛ. Плюс отсутствие тренерской чехарды, вменяемый менеджмент и неплохая селекция. В отличие от того же Спартака, например. Это факты. Надо смотреть им в лицо, а не плавать во влажных фантазиях об админресурсе, руке Газпрома и пр.

    10.05.2025

  • спас

    Сегодня с утра считали... И?

    10.05.2025

  • нет желтухе!

    чойта? Зеня одну игру вничейку и победа. Быки проигрыш и победа - вот и равенство! Свобода и братство.(с))))

    10.05.2025

  • Kuch777

    Ни один клуб не достоин звания Чемпиона! Полное убожество футбола (болела ЦСКА)!

    10.05.2025

  • Kuch777

    надо же ты такие слова знаешь - хейтерам!...

    10.05.2025

  • спас

    При любом расскладе поровну уже не будет.

    10.05.2025

  • спас

    Никогда не считайте "прибыля" на перед. Только 18.00 24 мая. Все всё узнают. Утром сегодня гадали? Небось на кофейной гуще. Да кофе то халявное или гуща не с кофе...

    10.05.2025

  • спас

    Как говорят современные молодые люди - "как бы идиотов еще есть". Если вам чего то не нравится в стране где "все куплено" - пример "ларсовских велосипедистов" вам в спину. Да можно на электросамокате.

    10.05.2025

  • Kuch777

    Галицкий, купи еще негров из ЮА чтобы тебе показалось на минуту стать чемпионом!

    10.05.2025

  • нет желтухе!

    кто наберёт очков больше. Или поровну.

    10.05.2025

  • Казачок

    Зенит и Краснодар напоминают героев из фильма "Мертвые души" в эпизоде, когда они друг другу уступали, чтобы пройти после в дверь, а потом вместе рванули в дверь.

    10.05.2025

  • marchela13

    Верно,но так кричали лет 50 назад,а то и больше и всего навсего один замечательный комментатор.

    10.05.2025

  • lenin.vowa2018

    Но вообще говоря ничья НИКАК не помогала Краснодару стать чемпионом, и это их расхолаживало. Когда в первом тайме ничего не получалось, а Мусаев сидел как истукан, даже Батчи не заменил, у которого совершенно не пошла игра, только Кордобу измотал потерями мяча в конце атаки, краснодарцы подспудно решили - да х с ним, победить вряд ли получится, а одно очко погоды не делает. Все равно что так что так надо выигрывать две игры.

    10.05.2025

  • Abellardo

    Кто больше очков наберёт, тот и станет. По мне Краснодар отдал чемпионство в Санкт Петербурге.

    10.05.2025

  • lenin.vowa2018

    Да, было заметно как Карасев игру задерживал как мог, а прибавлял к таймам очень мало. Если бы не болтал по пять минут перед каждым стандартом - армейцы сами не выдержали бы своего темпа, задохнулись бы. А так им судья позволял отдыхать какое-то время, как в хоккее. Ну и плюс то что Карасев НИКАК не наказывал игроков за грубость, НИ ОДНОЙ ЖК! Это позволяло армейцам в первом тайме применять тактику мелкого фола, когда более техничные южане их атаковали 90% времени, не боясь наказаний.

    10.05.2025

  • Kirill Boglovsky

    Чемпионом будет тот. кто наберет больше очков и займет первое место )

    10.05.2025

  • Nikolay Zaytsev

    Серьёзно!?:smile: А какой ЕЩЁ вариант есть у Краснодара?

    10.05.2025

  • Olim Bakhodurkhodzhaev

    да будет так :pray:

    10.05.2025

  • Olim Bakhodurkhodzhaev

    аминь :pray:

    10.05.2025

  • elgatitto

    Ну тут без шансов. ЦСКА на классе берёт чемпионство. У остальных коленки дрожат- без шансов.

    10.05.2025

  • Den211

    ну ЦСКА максимум сможет набрать 61 очко. Так что вопрос пока все же Зенит или Краснодар остается открытым

    10.05.2025

  • Алексей Волков

    в бычьих яйцах закончилась сперма.

    10.05.2025

  • Горын

    Не зря Игорь зарегистрировал свою ногу, как товарный знак.

    10.05.2025

  • RSMsouth

    Оренбург может «хлопнуть» дверью , если Арутюняна не будут тащить судьи

    10.05.2025

  • Горын

    Игорь вы вроде немолоды. И ваши выссказывания могут сигнализировать о серьезном заболевании - деменции, или старческом слабоумии.

    10.05.2025

  • KonstantinLutsky

    Пока все шансы у Краснодара остались. У Зенита нет права на ошибку По любому нужно обе игры выигрывать. А если Краснодар оба оставшиеся матча выиграет, то будет чемпионом

    10.05.2025

  • Радон

    Там ломать нечего, он стерся)

    10.05.2025

  • Doctor Zen

    Раби сломал себе мозг))

    10.05.2025

  • Juga-1211

    Недадут им выйграть.

    10.05.2025

  • IQ-87%

    Все и так знают кто будет чемпион -а раздувать щеки или интригу -как угодно -нужно еще ярче и изобретательней

    10.05.2025

  • Doctor Zen

    Шёл седьмой год, как Зенит пытается хоть на раз отдать кому-нибудь первое место... не берут.

    10.05.2025

  • Juga-1211

    Ясно было после прошлого тура. Карасёв не просто так зарешал момент.

    10.05.2025

  • 36

    Разницу ЦСКА сделает.

    10.05.2025

  • Uno Momento

    Зениту ещё свои матчи нужно выиграть, а сделать это будет не просто, если судить по сегодняшней игре

    10.05.2025

  • Дима Питерский

    Вот теперь и посмотрим у кого яйца крепче!

    10.05.2025

  • Сон Морфей

    коню всмысле Николичу?)

    10.05.2025

  • Nikolaevich

    как и шайбы голами

    10.05.2025

  • Nord Ostovsky

    увы.... Боярский, но все так ясно) сегодня Краснодару нельзя было сливаться)

    10.05.2025

  • marchela13

    Сколько можно очки называть балломи. Бараны,баллы фиг.кат,гимнастика и т.д. в школе ты баллы не назовешь очками,тупицы.

    10.05.2025

  • nikvp

    Не хочу "Зенит-чемпион". Но что сегодня показал Краснодар, чтобы им восхищаться? А что чемпионского он показал в играх с Махачкалой и Казанью?

    10.05.2025

  • Nikolaevich

    Всё встало на свои места и теперь действительно последние туры покажут кто чемпион

    10.05.2025

  • Juga-1211

    В прошлом туре, Латышонку Карасёв за фол последней надежды не дал красную - сбил игрока за пределами штрафной... Красная без вариантов, и всё, Зенит у НН не выйграл бы (а скорее всего и пропусил/проиграл бы). Смотрите матч на сайте Матч-ТВ, 80я минута, там всё очень чётко видно.

    10.05.2025

  • Радон

    Ну, как же так)) Отдел футбола СЭ в глубокой растерянности) Они, вроде, уже все расписали как по нотам, а тут как-то - прям совсем не срастается))

    10.05.2025

  • Yury

    делов то)

    10.05.2025

  • Андрей Кадулин

    А ну давай Зенит наяривай!!

    10.05.2025

  • Nord Ostovsky

    Динамо вернет должок))))

    10.05.2025

  • Спринт

    Краснодар возьмет свои очки в двух оставшихся турах и матч с ЦСКА никто и не вспомнит.

    10.05.2025

  • Муслим Галеев

    Зенит Чемпион! Газпром все купил ) Массоны и рептилоиды за Зенит!

    10.05.2025

  • versemaker

    Еще у Ростова надо выиграть. И у Ахмата.

    10.05.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    Вопрос идиотский. И почему "теперь "??? Это только для вас было тайной, ещё до начала чемпионата, кто станет первым в год столетия??? Наивные чукотские девочки.

    10.05.2025

  • Красно синий

    кони раскладывают,хоть и не учавствуют

    10.05.2025

  • Apple User 878163

    да хоть 10 плюс у Краснодара было б, про чемпионство Зенита не говорил только тупой, даже коню понятно расписной чемпионат кто когда и почем, а вы продолжайте спорить кто сильнее, на по факту грязь всегда 1

    10.05.2025

  • е5 и тех, и этих!) ЦСКА молодцы)

    10.05.2025

  • ANB

    если Краснодар проигрывает игру, а зенит играет в ничью.

    10.05.2025

  • knight templar

    В котором динамики могут дать бычкам ответку за упущенное чемпионство в прошлом году!

    10.05.2025

  • Sandy45

    Чемпионом может стать Краснодар... Зенит... А как же любимый Спартак? А, СЭ? В следующий раз, как обычно?

    10.05.2025

  • МачоМэн

    без Кордобы вариативней играем.

    10.05.2025

  • Сон Морфей

    Ай да Николич

    10.05.2025

  • Илья Александрович

    Надежда на СДСВ

    10.05.2025

  • analytica

    А как же Ахмат? С ним Зениту традиционно труднее, чем с Ростовом.

    10.05.2025

  • Rawalex

    ясен пень, что это Газпром ногу Игоряна опять заговорил. Сам Алексей Борисыч лично с бубном скакал!

    10.05.2025

  • Илья Александрович

    быки с СдСВ очки потеряют

    10.05.2025

  • analytica

    Неудаление Латышонка? Когда, в кубковом матче что ли? Вы бредите?

    10.05.2025

  • analytica

    Игра Краснодара примитивна, нет культуры паса, нет игровой мысли, но все же Краснодар стабильнее нынешнего Зенита. С такой игрой, как в Махачкале, Зенит точно потеряет очки в оставшихся матчах. Думаю, быки выиграют чемпионат.

    10.05.2025

  • Yury

    Ну вот. Теперь Быки сгоняют ничейку с Динамо и Зенитушка чемпион) на радость питерцам и на стенания хейтерам))

    10.05.2025

  • Rawalex

    Последние 10 туров Краснодар играет на бронзу максимум. Без судейских подарков он бы и в тройку не попал. Просто факт.

    10.05.2025

  • igorlvov

    Мне её искать не надо! Я чуть не в начале чемпионата сказал кто, что и как!

    10.05.2025

  • Андрей

    начались поиски виноватого

    10.05.2025

  • Андрей

    ну и кто сегодня виноват? хватит причину искать

    10.05.2025

  • Juga-1211

    Зенит чемпион, тут без вариантов. Не удаление Латышонка решило...

    10.05.2025

  • Вадим Ахметов

    Одна надежда на Ростов. Может помогут братьям южанам)

    10.05.2025

  • Burah

    И снова в решающем матче Краснодар-Динамо...

    10.05.2025

    • «Краснодар» уступил ЦСКА в Москве

    Судья Карасев нечаянно ударил футболиста ЦСКА Мойзеса во время матча с «Краснодаром»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Все новости