Судья Карасев нечаянно ударил футболиста ЦСКА Мойзеса во время матча с «Краснодаром»

ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче 28-го тура чемпионата России. Игра прошла в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

На 48-й минуте полузащитник армейцев Рифат Жемалетдинов попал мячом в голову защитнику «быков» Диего Косте. Во время выужденной паузы главный арбитр матча Сергей Карасев эмоциональной общался с игроками команд, в ходе чего нечаянно ударил по лицу Мойзеса из ЦСКА. Судья извинился перед футболистом, и тот с улыбкой отрегировал на данный инцидент.

За два тура до окончания чемпионата «Краснодар» с 61 очком сохраняет лидирующую позицию в РПЛ, опережая идущий на втором месте «Зенит» на один балл. У ЦСКА 55 очков и третья строчка в турнирной таблице.