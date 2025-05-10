«Краснодар» уступил ЦСКА в Москве

«Краснодар» на выезде потерпел поражение от ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ — 0:1.

Единственный гол в игре забил форвард армейцев Сауль Гуарирапа на 69-й минуте.

«Краснодар» не смог досрочно оформить чемпионство в этом туре. Это стало бы возможным, если бы южане обыграли московскую команду, а «Зенит» уступил махачкалинскому «Динамо» (1:0 по итогам матча).

За два тура до окончания чемпионата «быки» с 61 очком сохраняют лидирующую позицию в РПЛ, опережая идущий на втором месте «Зенит» на один балл. У ЦСКА 55 очков и третья строчка в турнирной таблице.

В предпоследнем туре РПЛ «Краснодар» 17 мая сыграет против «Оренбурга», а ЦСКА 19 мая встретится с «Локомотивом».