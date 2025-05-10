Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

10 мая, 21:27

«Краснодар» уступил ЦСКА в Москве

Алина Савинова
Игорь Акинфеев, Джон Кордоба, Александр Черников и Мойзес (слева направо).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Краснодар» на выезде потерпел поражение от ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ — 0:1.

Единственный гол в игре забил форвард армейцев Сауль Гуарирапа на 69-й минуте.

«Краснодар» не смог досрочно оформить чемпионство в этом туре. Это стало бы возможным, если бы южане обыграли московскую команду, а «Зенит» уступил махачкалинскому «Динамо» (1:0 по итогам матча).

За два тура до окончания чемпионата «быки» с 61 очком сохраняют лидирующую позицию в РПЛ, опережая идущий на втором месте «Зенит» на один балл. У ЦСКА 55 очков и третья строчка в турнирной таблице.

В предпоследнем туре РПЛ «Краснодар» 17 мая сыграет против «Оренбурга», а ЦСКА 19 мая встретится с «Локомотивом».

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.
10 мая, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:0
Краснодар

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Шесть игроков пропустили тренировку, изменений после Станковича не видно, увольнение Деяна случилось не вовремя? Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Зидан должен возглавить сборную Франции после чемпионата мира 2026 года
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Венгрия потребовала от Украины отчет о коррупции
Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами могут перенаправить в Сочи
Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений о Тайване. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
«Каждый сам выбирает, чему верить». «Крылья Советов» якобы хотят проверить футболистов после поражения от «Пари НН» — это правда?
Станковича оштрафовали на 250 тысяч рублей за жесты в матче с «Динамо». Впереди новые наказания — за истерику с «Ростовом»
ЭСК: Кукуляк верно не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»
ЭСК поддержала оба решения Сухого не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»
Министр просвещения РФ Кравцов поставил оценку «Спартаку» за текущий сезон
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Zenit0tineZ

    Не к Спартаку, а к его некоторым неадекватным болельщикам.Быдлоте. И пусть они есть у каждого клуба, но вот спартаковские впереди всех. Чемпионы. Без обид, высказал личное мнение.

    12.05.2025

  • Футболист Сапогов

    )))) Выдумал или придумал?)))) Никто ничего не заявлял. Конечно иногда журналисты провокаторы могут в интервью что-то вырвать из контекста. Но такого не было. Тем более с пренебрежением)))

    11.05.2025

  • bezkriliy

    "или Динамовцы сами не себя повесили?" Не только журналисты, но и игроки Динамо заявляли, что нам нечейку достаточно сыграть и мы чемпионы. И к игре с Краснодаром относились с пренебрежением. Не журналисты, а игроки Динамо.

    11.05.2025

  • Garryman

    Это все равно, что спрашивать у кукушки: "А почему ку-ку?" Кукушка кукует, не озаботившись ни смыслом, ни словами, ни тональностью.

    11.05.2025

  • Evgen k

    Акрон сегодня лучше сыграл, чем Зенит с Краснодаром вместе взятые))

    11.05.2025

  • Ferdous

    Почему впервом?В последних 2 встречах 4 оча отдал!

    11.05.2025

  • baduga-0401

    Краснодар деморализован судейством, хотя и не показывают это.

    11.05.2025

  • Garryman

    А почему "раз"? Может, Краснодар тоже лет на шесть забронирует за собой чемпионство?

    11.05.2025

  • Garryman

    Теряющий очки Зенит - это совсем не чудо

    11.05.2025

  • руслан магомедов

    Игра что ЦСКА, что Краснодара так себе.У Краснодара один Кордобкин играет, а в ЦСКА Акинфеев. Что в игре ЦСКА такого??????? А, наверное самодельный "лидер" обляка с пьяничем это топы.

    11.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Ты разницу чувствуешь: журналисты повесили на кого-то там или Динамовцы сами не себя повесили? Никто никуда ничего не вешал. Это дураки могли только такое предположить.

    11.05.2025

  • Jean4

    Я все-таки закладываюсь на то, что Зенит наберет 6 очков. Я еще после победного для них матча с Краснодаром написал, что они до конца чемпионата не потеряют больше очков. Если только Динамо сможет их немного притормозить, так и получилось. Пока все идет по прогнозу.

    11.05.2025

  • Виктор Василишин

    При всём уважении к ЦСКА, Краснодар, особенно ряд ведущих игроков нападения/полузащиты, выглядел странно. По меньшей мере...Пересмотрел матч 3 раза. Не понимаю!!!!

    11.05.2025

  • bezkriliy

    После предпоследнего тура все журналисты в один голос уже называли Динамо чемпионами, даже сами игроки в интервью уже считали себя ими.

    11.05.2025

  • Виктор Василишин

    очнь странно... а просел ли?

    11.05.2025

  • Виктор Василишин

    Вот именно. Ну не может физика ТАК сесть за 3 дня!!!

    11.05.2025

  • Виктор Василишин

    Ходят прям упорные слухи, что ряд ведущих игроков Краснодара, внезапно потеряли мотивацию, ( с последующим приглашением в Зенит). Очень не хочется в подобное верить пока... Хотя... Надеюсь всё-таки на уважение игроков Краснодара к Галицкому. Да и к самим себе.

    11.05.2025

  • Деметрио

    Линии показали, плечо игрока Краснодара дальше ноги армейца, линии идут от любой части тела, которой можно забить!

    11.05.2025

  • Uncle Бeньсий.

    Связи.))) Половые, петушина?)))

    11.05.2025

  • FANAT15

    НЕ СТОИТ и даже мечтать.Краснодар сольёт чемпионство .даже в матче с Оренбургом.

    11.05.2025

  • Борис Игоревич

    Мы снова сыграли за себя. Краснодар бит. Свинина в истерике, визжит про якобы не правильный гол. Питерские засуетились. Появился шанс. Но ЦСКА не реагирует ни на поросячий визг, ни на питерский восторг. Играем за себя как всегда. ЦВБП! Всех Армейцев с победой, кто на стадионе поддерживал команду! Сухарян - красава. Ещё один супер матч Великого. Напы копеечные забивают регулярно. Всё по плану. Жаль, не хватило туров в чемпе)) . Но свинина со своими ворованными нефтемиллионами нюхает под хвост - уже хорошо. :grin:

    11.05.2025

  • Борис Игоревич

    не ной, бестрофей. сегодня накрячить свинорылов вам надо. сдюжите или лажанете как всегда? гол ЦСКА чистый.

    11.05.2025

  • Борис Игоревич

    У свинорылых лузеров -"фаворитов гонки" ( ещё недавно ухрюкивался сэ) истерика. У зени опять появился шанс. Прекрасно. Свинья должна страдать. Плотно занюхнули под хвост у ЦСКА, чей состав в несколько раз дешевле. Ща ещё занюхнут у вечных лузеров - динамиков. И сезон можно считать удачным. А победит достойный и сильнейший. Что бы там упоротая свинина ни верещала.

    11.05.2025

  • Борис Игоревич

    Куда смешнее, когда многомиллионный "главный претендент" нюхает под хвост у копеечного ЦСКА.

    11.05.2025

  • Polkovnik Kudasov

    насколько я знаю это динамы жаловались что Краснодар не дал им стать чемпионом,причем динаме достаточно было сыграть в ничью,а Краснодар бился за своё чемпионство,и был близок если б писяков не закинул мяч себе в ворота

    11.05.2025

  • Polkovnik Kudasov

    и какой это должок у динамы?когда у Краснодара был шас стать чемпионом,а у цски его нет,теперь понятна коалиция антикраснодарская,зинит,цсэка,динамы,и лохомотив,в последнем туре коода динаме даже ехать не надо будет в Краснодар,они будут костьми ложится,да и Оренбург уже ни чо не спасает,тоже умиррать будут.

    11.05.2025

  • Polkovnik Kudasov

    а в первом тайме когда Акинфий ногой мяч выбил,?чо то твоя справедливость ни как не хочет с памятью гармонировать)))

    11.05.2025

  • KlimA

    на лавке сидит...похоже травма крестов не прошла бесследно..

    11.05.2025

  • Проснись и пой

    это мягко сказано

    11.05.2025

  • Проснись и пой

    вас это не спасет

    11.05.2025

  • Андрей

    при условии, что зенит все матчи выиграет.

    11.05.2025

  • Андрей

    если не считать, что Зенит не потеряет очков, а точнее не проиграет в последних матчах. теперь даже если зенит сыграет в ничью с ростовом, краснодару нельзя проиграть, иначе при равенстве по личным встречам зенит обходит.

    11.05.2025

  • Андрей

    все с ними понятно, это короткая скамейка, заменить полноценно некем лидеров, вот и появлятся у них то кордобазависимость или еще что. не усилить, не взбодрить команду не могут. надежда только на чудо что зенит проиграет.

    11.05.2025

  • Кабанчик

    Очень смешно, когда бомжи поздравляют с победой над Краснодаром ЦСКА

    11.05.2025

  • Андрей

    а газпромовский оренбург, дома на синтетике, не припятствие?

    11.05.2025

  • Андрей

    свои? мотивированный газпромовский Оренбург, на саоем синтетическом поле, будет рвать и метать. Ну а Динамо, это Динамо, тем более вспомнят как краснодар лишил их чемпионства в прошлом году.

    11.05.2025

  • Андрей

    это проблема короткой скамейки, полноценно усилить некем.

    11.05.2025

  • Wolpertinger

    так и есть. бычки очень быстро сдуваются, стоит им начать проигрывать. нет стойкости, нет терпения, нет выдержки, привыкли брать нахрапом, что, в принципе, типично для молодой команды без истории. чуть сунешь им - всё, весь запал пропадает, нет воли к победе. очень хорошо это было видно на матче в Питере, отвозили их удивительно легко, учитывая общее положение дел.

    11.05.2025

  • сакс_КТ

    Безотносительно времени нахождения в команде, судя по видео в перерывах, после матча и пр., Мойзес и Роша - "отцы" в команде наравне с Игорем. И это здорово. От обороны команда танцует.

    11.05.2025

  • unzak44

    За ничью...

    10.05.2025

  • Динамов

    Ну вот и у меня тоже с повтора это же самое мнение сложилось - 100% офсайд (по нынешним правилам футбола с их "линиями").

    10.05.2025

  • Valekka

    За то,что глупо сокрушаться тому,что кто-то за тебя болеет!! Ты же влепил мне за то,что я проГлебова написал,что он со звёздочкой!

    10.05.2025

  • unzak44

    Какая разница? Зато теперь мы дали вам шанс...Вы в Махачкале совсем не ай смотрелись...

    10.05.2025

  • плохокот

    Краснодар садится во втором тайме. Не первый раз. Мусаеву наверное персональный РЭБ включили.чтобы без связи Иначе как он мог так опоздать с заменами. Армейцы двух выдохнувшихся молодых заменили. Вышел ваааще Лось А там ветеран Петров с бандой инвалидов. Что могло пойти не так? МОЛОДЦЫ ВАШИ!!!!

    10.05.2025

  • владимир косягин

    потому что всех нас за дураков держат.

    10.05.2025

  • Kuch777

    Галицкий-Мусаев, куда ты лезежь и лезежь второй год!? Газпром будет чемпионом снова, сука и снова. А эты со своими неграми научись выигрывать важные матчи!!!

    10.05.2025

  • Пан Юзеф

    отсыпь , чем ты упарываешься?

    10.05.2025

  • Армеец

    Абсолютно тренерская победа! И ребята молодцы!Вы янули на зубах...

    10.05.2025

  • владимир косягин

    вы в Питере наверное с материнским молоком впитывали антипатию к Спартаку?

    10.05.2025

  • Pablo_75

    Да, там нога стоит прям точно как у Мхитаряна - носок в офсайде. Линии в эфире не показали!!!

    10.05.2025

  • Spartak-Online

    инок поздравляет все команды РПЛ с победами ! молодчик!)))

    10.05.2025

  • Le-stat

    Лучше готовься к 5 месту, фунтик))

    10.05.2025

  • fedland

    второй год подряд краснодар позорится...

    10.05.2025

  • Армеец

    О мудаках или хорошо или ничего. вспоминать не надо!

    10.05.2025

  • Роман Жеребцов

    обидно, теперь снова краснодар обосрался

    10.05.2025

  • Капитон Матроскин

    А Мухин то куда делся? уже год его не вижу и не слышу...

    10.05.2025

  • Динамов

    В обзоре со спортбокс не показали офсайдных линий при данном голе - в прямой трансляции они вообще были? Просто по обзору со спортбокса, со второго повтора, чётко было видно, что нога (бутса) армейца ближе к воротам, чем нога краснодарца (бутса), а значит это офсайд. Очень интересно увидеть офсайдные линии от ВАР!:face_with_raised_eyebrow:

    10.05.2025

  • Капитон Матроскин

    Я не понял с какого коня ты мне дизу влепил на другом коменте?

    10.05.2025

  • Пан Юзеф

    пшел вон отсюда

    10.05.2025

  • Sergio 666

    Краснодар. Зенит. Мертвые оба. После ЛЧ смотреть не можно. и Самое главное - ВЫ видели чтоб кто нибудь хотел им стать? чемпионом. не было таких. винлайн - чемпионство рфпл безценно.

    10.05.2025

  • Футболист Сапогов

    А как интересно они повесили медали в предпоследнем туре?)))

    10.05.2025

  • владимир косягин

    а судя по матчу со Спартаком этого не скажешь?

    10.05.2025

  • Пан Юзеф

    я твой рот шатал

    10.05.2025

  • Le-stat

    Alik Sochi, я твой дом труба шатал. Эдик Сперцян шатал. Фрунзик Мкртчан тоже пошатывал))

    10.05.2025

  • vyahek

    В 2026г кони возьмут золото,если конечно сохранят пацанов и тренера.

    10.05.2025

  • Rosinant

    Краснодару(как и другим) самому надо устраивать своё чемпионство, а не сетовать, что кто то подпортил статистику.

    10.05.2025

  • Nik.Pogodin

    не смеши народ, опущенка

    10.05.2025

  • Капитон Матроскин

    Справедливости ради, у Быков был лишь один момент в самом конце второго тайма, а красно-синие весь второй тайм держали быка за рога!

    10.05.2025

  • EAst17

    ты его первый раз видишь?)) это юродивый местный , сивухи жахнет и понесло

    10.05.2025

  • инок

    Поздравляю ЦСКА с победой, с хорошим тренером - Николичем, который из этого состава кое-как собранного, выжимает максимум!

    10.05.2025

  • Le-stat

    В ебло. С ноги

    10.05.2025

  • Gavr49

    Не всегда получается

    10.05.2025

  • zentmaison

    Такому Зениту с таким ЦСКА в Кубке будет очень непросто

    10.05.2025

  • zentmaison

    Достойная боевая победа!

    10.05.2025

  • Zenit0tineZ

    Но и переоценивать тоже не стоит. С чего Вы взяли, что Оренбургу нужно доказывать этот статус?У каждого свои задачи и уж точно не подобные .

    10.05.2025

  • Spartak-Online

    Беня ,петушиная твоя голова ,приезжай ( у меня ТАМ связи еще остались) пройдешься как на экскурсию .А если понравится с ночёвкой в петушиный отряд оставим )спец.пропуск для тебя сделаю! ))))

    10.05.2025

  • napadenie

    Не озяб ещё пургу нести в своем далеке?

    10.05.2025

  • Magurov A

    херчик пидорка нашел:grinning: ле-стат дает всем

    10.05.2025

  • Zenit0tineZ

    Какой-то словесный дристос. Люди, сообщите в Кащенко, что у их клиента с полярностью рецедив случился.

    10.05.2025

  • Le-stat

    От всей души желаю Краснодару выиграть эти два оставшихся матча)

    10.05.2025

  • Илья53

    каждый сезон концовка как кино

    10.05.2025

  • Valekka

    Ну постарайся ей язычком поработать,когда на тот свет попадёшь! Ты же профи в этом,угоди старушке.Сколько раз вчера булками от удовольствия трясла,пе...ла??!!

    10.05.2025

  • В Н

    Уважаемые болельщики всегда болейте за и никогда против! особенно на стадионах иногда становиться стыдно.

    10.05.2025

  • Gavr49

    Боязно представить, каким реквиемом разродится Рабинер завтра. Или послезавтра. Но труд будет огромаднейшим. И в нем нам все объяснят, почеме Краснодар не станет чеспионом, кого нужно укбрать и кого купитиь (Хвичу, конечно). И будет быкам счастье. А раби - гонорар.

    10.05.2025

  • МАО

    Бери 12 летний Glenfiddich с Оленем на этикетке. Самая адекватная бутылка за свои деньги. А 15 летний ещё лучше.

    10.05.2025

  • Le-stat

    Почему в Вашингтоне? В Тбилисобе. Очень уютное место. Кстати, рекомендую. Отдохнуть от парадобесия самое то что надо)

    10.05.2025

  • Vaclav

    Что очко, что два - монокуйственно из-за личных встреч. Ничья б ничего не дала. Вс? равно надо выигрывать оба матча.

    10.05.2025

  • Ivan Ivanov

    Калека,я твою маму примерил на свой член.:thumbsup:

    10.05.2025

  • Zenit0tineZ

    Что за детский выпад? Причём тут батарейки? Кто-то говорит об утрате энергии? У тебя паника началась ,что Зенит станет чемпионом и здравый смысл тебя тут же покинул. За Смольный переживать зачем? За своим состоянием смотри, ,а об архитектуре Питера есть кому позаботиться.

    10.05.2025

  • SpartakSirius

    Николич лучший тренер в РПЛ . Дураки Локомотив , что в своё время расстались с ним и Дураки руководство Спартака , что не подписали его . У Краснодара короткая скамейка и нет менталитета Чемпионов . Думаю они упустят чемпионство

    10.05.2025

  • m_16

    Не надо недооценивать Оренбург. Пусть хоть раз докажут, что не зря их фарм-клубом называют :)

    10.05.2025

  • m_16

    Нам в Питере теперь уже просто любопытно, чем дело кончится. У меня большинство знакомых чуть ли не зимой приняли то, что Краснодар станет чемпионом. Антипатии к Краснодару ни у кого нет, не Спартак же. И тут начинается какая-то фигня :)))

    10.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Даже с пояснением не всякая свинья уразумеет. :hugging:

    10.05.2025

  • KlimA

    так в Вашингтоне и будет бомжевать..

    10.05.2025

  • Gavr49

    Титьки мять тоже хорошее дело, но в другое время.

    10.05.2025

  • у Яклича одно спасение-завтрашний матч.Если и там швах,то писать не о чем будет.Тока слёзы на клавиатуру лить.

    10.05.2025

  • Zenit0tineZ

    Почему Зенит-позор России?

    10.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Какие грабли? Ты посмотри , как просрочка побеждает. Тянут, а дома вообще беспредел судейкин. Твоему Спартаку профукали, нам профукали , а дома должны были 107% удалять тормену на 11 минуте,но не удалили. Ничего у бычков в томате нет. И ты сам это видишь. Хотя и мы совсем не те., чеуж там.

    10.05.2025

  • Иван Л.

    Второй тайм вообще убожество - быки, первый не видел.

    10.05.2025

  • Uncle Бeньсий.

    Вертухай, с вышки чухана уронили, дура?))

    10.05.2025

  • KlimA

    Яклич кстати опять сглазил?

    10.05.2025

  • Zenit0tineZ

    ЦСКА не мальчики для битья, играть умеют. Не нужно принижать достоинств соперников. Краснодар будет первым, не мандражируй. Он достоин быть им последние 2 сезона точно.

    10.05.2025

  • Иван Л.

    Первый тайм не видел. По второму - справедливо. Коням респект за борьбу, не думал, что так упруться. зы: Ни за кого не топлю, просто за хоть что-то спортивное. Кони повели себя спортивно.

    10.05.2025

  • m_16

    Вопрос от Царя: А где этот Николич играл в футбол? Шутка, если что :)

    10.05.2025

  • KlimA

    РПЦ негодует..

    10.05.2025

  • Инженер по охране труда

    "Химки" тоже не подарок сейчас. "Химки", "Ахмат", "Оренбург" будут сейчас яростно биться со всеми - на кону сохранить прописку в РПЛ! Ставки высоки, поэтому риски оправданы, даже если не выиграет "Оренбург" у "Краснодара" - никто не осудит. А вот "Краснодару" психологически будет играть очень трудно, вполне могут "перегореть", нет у "Краснодара" чемпионской психологии, вот в чём дело!

    10.05.2025

  • ЦСКА,с победой! Молодцы! Ну,а нога Акинфеева-пора уже привыкнуть)

    10.05.2025

  • Valekka

    Валюха,как жизнь? Новое платье примерила на праздник??!!:))))

    10.05.2025

  • KlimA

    Эх осенью было упущено много.. но ничего, перспективы радуют..

    10.05.2025

  • Чернобог

    Мне то чего вибрировать, это питерским вибраторам надо батарейки закупать, вибрация будет сильной, не сдуло бы смольный от такой тряски.

    10.05.2025

  • Дмитрий

    Да походу нет их у них) ) )

    10.05.2025

  • Valekka

    А его за что на бутыль выставил?

    10.05.2025

  • Zenit0tineZ

    Не вибрируй,Всё будет хорошо, Краснодар будет чемпионом.

    10.05.2025

  • KlimA

    Галлактионов) но там без вариантов было..

    10.05.2025

  • shpasic

    ещё немного аналитики Яклича от 3 ноября 2024 Абсолютно согласен с Карпом. В "Краснодаре" Козлов 1) в каждом матче, включая игру с "Зенитом", 2) не на пять минут, 3) полезно и в нужный момент выходит на замену и прогрессирует, тогда как в Питере он был бы в роли Васильева - единственного молодого россиянина, который там вообще имеет хоть какие-то минуты. И никаких особых перспектив не видно. У Мусаева Козлов стабильно прогрессирует, играет серьезную роль в завершающих отрезках всех матчей, здорово подменяя чаще всего кого-то из флангов атаки - Батчи или Са. Спустя время, думаю, сможет играть и "десяткой". И он, и "Краснодар" приняли абсолютно точное решение, выбрав друг друга. Его история мне видится образцовым кейсом, как должен работать клуб, живущий не только сегодняшним днем.

    10.05.2025

  • Дмитрий

    Да брось ты какой Оренбург. . . С Химками еле ничью сгоняли

    10.05.2025

  • Чернобог

    Это говорит о том, что тренер реально занимается командой и погружён в неё полностью. Ведает возможности всех своих футболистов и не боится доверять им!

    10.05.2025

  • alex111

    Эээххх Краснодар ,Краснодар ,опять на прошлогодние грабли ...

    10.05.2025

  • TokTram_

    Да даже если не смотреть на уральского парня, кто ещё из тренеров РПЛ на такое сейчас способен?

    10.05.2025

  • Le-stat

    Это вряд ли. Сезон провален, будут спасать как смогут

    10.05.2025

  • KlimA

    он просто с яйцами, в отличие от одного уральского парня..

    10.05.2025

  • Топотун

    Чуешь мой :banana: через расстояние?

    10.05.2025

  • TokTram_

    Абдулкадыров вышел а матче с Спамом. Бадикян вышел в матче с Краснодаром. Николич - с железными нервами.

    10.05.2025

  • Дмитрий

    Да там что то подозрительно тихо. . . Слышно только невнятное хрюканье. . . Затихарились. . . Замышляют что то

    10.05.2025

  • Le-stat

    Ты бы помылся что ли. Вонь несусветная

    10.05.2025

  • Skorz.

    ))))

    10.05.2025

  • Чернобог

    Надеюсь что Зенит почуяв запах крови в борьбе за титул, в ответном матче на кубок выпустят дублёров и непринуждённо проиграют матч, пропустив ЦСКА в супер финал кубка.

    10.05.2025

  • Zenit0tineZ

    Ну,молодец. Молодец. Всё правильно написал,ты - эксперт, ты - провидец,ты - Гуру всея футбола. Почему тебя не вызывают на тв для беседы, не понимаю. Вопиющая несправедливость!

    10.05.2025

  • Кабанчик

    Не знаю... Если Краснодар и в этот раз упустит чемпионство, то это просто позор...

    10.05.2025

  • Топотун

    Ты хочешь местного транса Леона Киллера

    10.05.2025

  • Исаев-Штирлиц

    именно

    10.05.2025

  • Le-stat

    Лучше не спрашивай меня, хохол, чего я хочу

    10.05.2025

  • Valery Grigoryev

    3 года назад Краснодар с 11 воспитанниками обыграл цска, сейчас погнались за титулом и почти сплошными неграми продули. Упустят титул - сами виноваты.

    10.05.2025

  • Valekka

    Всем,кто тут намекает на то,что ЦСКА сыграл сильно ради премий от Зенита,указываю направление : идите к лесу,а там через просеку!!! ЦСКА знает один путь-ЦВБП!!!!!

    10.05.2025

  • shpasic

    РабиНерв. 10 мая, 21:56: "Что же до оставшихся матчей "Краснодара", легко они, конечно, не дадутся, но, в отличие от сегодняшней игры, "быки" в обоих - фавориты. И если не становиться чемпионом при таких обстоятельствах - то уже и не знаю, при каких".

    10.05.2025

  • Топотун

    Ты ее хочешь?

    10.05.2025

  • Инженер по охране труда

    Это вполне реально! В следующем туре выезд к "Оренбургу", который сейчас очень прилично играет и будет биться насмерть 100%. А в последнем туре игра с "Динамо", у которого тоже есть должок перед "Краснодаром" за прошлый год.

    10.05.2025

  • Чернобог

    После этого поражения скорей всего Краснодар уже не будет чемпионом. Не дозрела ещё команда для взятия титула. Скорей всего задрожат ножки в двух последних турах..

    10.05.2025

  • Le-stat

    Я смотрю, в редакции нет желающих писать о победе ЦСКА. Единственная заметка студентки

    10.05.2025

  • Zenit0tineZ

    Ничего страшного. Краснодар будет чемпионом, Динамо не конкурент для них.Игра была интересная и равная. Почему линии показывают нам под углом? Ну,да ладно.

    10.05.2025

  • Дима Питерский

    Справедливости ради, игра была 50/50. Но бычки зевнули классически по центру.

    10.05.2025

  • Топотун

    Ростов - Зенит ничья.

    10.05.2025

  • плохокот

    За прошлый сезон ответка? Краснодар лишил их золота.

    10.05.2025

  • Sergey Sparker

    Полностью согласен. Пас замечательный.

    10.05.2025

  • Топотун

    Просто Амигос не разу не промазал.

    10.05.2025

  • Неизвестно Неизвестно

    Вот ни сколько не жаль, после лязганья пяткой в грудь о своих воспитанниках и т.д. на диком фарте пол сезона в концовках ... прошлый год обосрали нам - а в этом году мы поломаем всё им!

    10.05.2025

  • Gordon

    Не справятся. В это есть стопроцентная уверенность.

    10.05.2025

  • bezkriliy

    А результат очень простой: Краснодару надо было побеждать и Зениту надо было побеждать. Они и победили. В этом сезоне ситуация такая же. При чём Краснодар ещё и в кубке не играет. Одна право на ошибку Краснодар уже исаользовал. А у Зенита права на ошибку нет.

    10.05.2025

  • Igar2307

    если честно, тоже веры нет, заслужил Галицкий

    10.05.2025

  • Sergey Sparker

    И вторая тоже!

    10.05.2025

  • Jean Paul

    Вот хз теперь как всё закончится. Вроде всё в руках Краса, но справятся ли с давлением? Стопроцентной уверенности в этом нет

    10.05.2025

  • Звездоносец

    Там пас был изумительный...Гуарирапа просыпается ...

    10.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Adiоs Amigos R 7 дней назад «Краснодар» еще на шаг ближе к чемпионству. -------------- Странные какие-то шапкозакидательские настроения царят что среди журналистов, что среди поклонников Краснодара. Кузичев и прочие, вы хоть в дальнейшее расписание смотрели? В следующем туре нынешний ЦСКА легко разберёт сегодняшний Краснодар на запчасти, потом Оренбург дома костьми ляжет, но максимум позволит увезти лишь очко, ну а в последнем туре даже победа над Динамо дома уже ничего не будет значить. И это если она ещё будет. Короче, четыре очка в последних играх, и это за счастье, возможно и меньше. Зенит же с лёгкостью возьмёт все 12 в оставшихся четырёх турах, не вижу там соперников, которые смогут его обыграть. Итого, у Краснодара в итоге будет 65 очков максимум, а у Зенита всё равно 66 ----------- Просто напоминаю...

    10.05.2025

  • Gordon

    Нихрена они пока не заслужили. Вот если реально выиграют два матча оставшихся - тогда заслужат. Но я вообще в это не верю.

    10.05.2025

  • hant64

    Вот так просирают чемпионство - быки были никакими, особенно во втором тайме. Если не станут первыми - поделом, только Галицкого жалко будет.

    10.05.2025

  • Топотун

    твой банан был в коне

    10.05.2025

  • SP2

    но с такой игрой как сегодня зенит тупо сольет ростову

    10.05.2025

  • Artorixus

    Быдядь, опять Зенит чемпион!

    10.05.2025

  • Инженер по охране труда

    Да, так могут проиграть и "Оренбургу", который сейчас неплохо играет и будет биться насмерть, и "Динамо", у которого зуб на "Краснодар" за прошлый год.

    10.05.2025

  • Valekka

    Кисляк-да,а Глебов со звёздочкой в голове-много авантюрности в игре

    10.05.2025

  • Неизвестно Неизвестно

    Да там не копыта, а кое что другое :) то что танцору мешает :)

    10.05.2025

  • Gordon

    Мой банан только для Избранных.

    10.05.2025

  • Правдобур

    А завтра надо за Динамо поболеть усиленно!)

    10.05.2025

  • Igar2307

    Желаю Краснодару стать чемпионом, заслужили, ЦСКА с победой, ну нельзя так очки терять как в прошлом туре, но зато чемпионы весны!!

    10.05.2025

  • Топотун

    дай им свой банан и я не шучу !

    10.05.2025

  • Sergey Sparker

    Что и говорить - две ноги и обе приналежат мастеру.

    10.05.2025

  • Звездоносец

    Спорить не буду,но в памяти остаётся результат...

    10.05.2025

  • Gordon

    Типа я не шучу:)))))

    10.05.2025

  • Чернобог

    ЦСКА, вот если бы не теряли свои очки, сейчас бы до конца боролись за титул. А так увы, в этом году поборемся за медали, с прицелом на сл год!!

    10.05.2025

  • Дмитрий

    Кстати прикольно если Динамо лишит Краснодар чемпионства. Ответочка так сказать)))

    10.05.2025

  • Як Цидрак

    Второй тайм канеш лучший в сезоне у ЦСКА по памяти, с Динамо осенью первый тайм, но блин этого мало, я канеш понимаю задачи там блин, призовые, семьи кормить надо, но 70% времени игру Николича смотреть невозможно.

    10.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Да я шучу!

    10.05.2025

  • Великий Пу

    тогда надо было болеть против ЦСКА:innocent:

    10.05.2025

  • Sergey Sparker

    Гуарирапа молодец! Не пальцем делан!

    10.05.2025

  • Gordon

    Сто процентов. А если бы выиграл "Краснодар", то наверняка рука Москвы бы поспособствовала.

    10.05.2025

  • Spartak-Online

    Анька Беньская такая дура! Минетсовщица! )))

    10.05.2025

  • chep

    Краснодар ментально очень слаб! Это не чемпион!

    10.05.2025

  • Чернобог

    Хороший результат, хорошая игра команды, в целом молодцы Армейцы, с победой!

    10.05.2025

  • bezkriliy

    Динамо само обосралось. Сперва в предпоследнем туре уже повесили на себя медали, а в последнем вышли играть откровенно на ничью. Вот и поплатились.

    10.05.2025

  • 36

    Настраиваемся на Зенит в Кубке.

    10.05.2025

  • Gordon

    Второго достаточно.

    10.05.2025

  • Чернобог

    Центральному Спортивному Клубу Армии - СЛАВА!

    10.05.2025

  • KlimA

    согласен)

    10.05.2025

  • Топотун

    дай им банан

    10.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    А по мне лучший Обляков. Он соеденял линии .забирал нейтральные мячи и хорошо раздавал и двигал мяч.

    10.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Это какой-то заговор ГинераМилляров и Мировой Газовой закулисы!

    10.05.2025

  • Gordon

    Ты, правда, так считаешь? Ну ладно :)

    10.05.2025

  • Чернобог

    Быки, без обид, нам победа тоже очень была важна!

    10.05.2025

  • Капитон Матроскин

    я болел за ЦСКА! за свою почти 40 лет команду! что тебе не понятно? я просто обозначил, что не хочу чемпионства Зенита! теперь понятно?

    10.05.2025

  • zel_co

    Сирожа верхом на дельфине плывёт за трофеем

    10.05.2025

  • Apple User 878163

    просто они все знали кто будет чемпионом, по этому так и играли

    10.05.2025

  • Romario_Z

    Думаю, сильно печально будет только болельщикам одного красно-белого клуба.

    10.05.2025

  • Valekka

    Ну,Рошу и Мойзеса давно россиянами можно считать,судя по тому,как бьются в каждой игре.В игре со Спартаком Мойзес по сути был был лучшим армейцем по духу!!

    10.05.2025

  • shpasic

    во втором круге Краснодар проиграл Спартаку 0:3, Зениту 1:4 и ЦСКА 0:1.

    10.05.2025

  • Звездоносец

    Сегодня у меня были двоякие чувства : с одной стороны ,хотелось ,чтобы родная команда выиграла,с другой- хотел ,чтобы газовую вонючую гидру задушили южане в итоге. Похоже,Краснодару с этим тренером будет очень трудно стать первым ,но вся страна ,кроме Питера,желает успеха в двух оставшихся матчах. Главное препятствие -злопамятность Динамо ,ведь именно в последнем матче обос..али всю малину ,не дав москвичам золота.

    10.05.2025

  • KlimA

    Роша и Мойзес наше всё.. а парням нашим расти надо.. ддя своих лет играют здоров конечно..

    10.05.2025

  • Gordon

    Безусловно.

    10.05.2025

  • Gordon

    Это стало очевидно ещё после их игры с "Зенитом". И не в том дело, что они там крупно проиграли, а в том, КАК они это сделали.

    10.05.2025

  • puzo-75

    В прошлом году этим самым жлобьём был Краснодар...))) "Подавились" серебром,а в этом году бумеранг может вернуться!- Если не превратятся в телят, то золото ещё можно взять...

    10.05.2025

  • shpasic

    кстати, а Зениту повезло, что Ростов из кубка не вылетел - через три дня и Зенит, и Ростов играют в кубке, а через неделю - уже между собой.

    10.05.2025

  • Свинству Бой!

    Странная теза. Т.е. ты болел против своей команды или как?

    10.05.2025

  • Капитон Матроскин

    Кисляк и Глебов - наше всё!! Умницы мальчишки!!!

    10.05.2025

  • KlimA

    Чё.. Карасёв опять топчик?)))

    10.05.2025

  • Zloydok65

    Дырнамо в последнем матче сыграет ,как в прошлом году.Ролан не потянет

    10.05.2025

  • zel_co

    Краснодар не будет чемпионом и это печально

    10.05.2025

  • Gordon

    Честно говоря, и сомнений не было. Не верю я ни в "Краснодар", ни в Мусаева. Писал об этом ещё задолго до этой игры. Буду рад ошибиться.

    10.05.2025

  • Mikhail

    Верно! Здесь не поспоришь.

    10.05.2025

  • KlimA

    во во.. Мусаев супротив Ролана Гусева щегол малолетний..

    10.05.2025

  • bezkriliy

    Зенит сегодня тоже не блистал.

    10.05.2025

  • Топотун

    Вся надежда на Ростов, надо помочь соседям !

    10.05.2025

  • Олег Каноков

    Ничьи не считаем!)

    10.05.2025

  • Муслим Галеев

    Зенит Чемпион! Газпром купил ЦСКА, Акинфеева и Гуариапу )

    10.05.2025

  • NF

    я пишу в целом, а не только про еврокубки, читать научись, неуч. И я написал - "плевать на чемпионаты", а не еврокубки. И какая разница, кто играл за сборную СССр, если страна была ОДНА? Или что, советские ДЮСШ как-то по-особенному строили в разных концах Союза?..

    10.05.2025

  • Спринт

    ЦСКА своё сам возьмет .. без какой то помошчи достояния ..

    10.05.2025

  • 99

    Лучший игрок матча Кисляк!!! Матвей показывает феноменальный характер! удачи парнишке

    10.05.2025

  • shpasic

    осталось бы Динамо в кубке - копило бы силы на финал. да и Личку бы оставили с его трусливой тактикой.

    10.05.2025

  • Jean Paul

    Спасибо, кони, завтра болеем за Динаму

    10.05.2025

  • Капитон Матроскин

    Знаю, что сегодня за нас болел весь Питер и это неприятно! Не хотелось бы им помогать в очередном чемпионстве. Но наш ЦСКА преследует свои цели!

    10.05.2025

  • Mikhail

    Так оно и есть!

    10.05.2025

  • Деп Б.Охта

    Моя надежда сегодня воскресла. Хотя, она, видимо, просто претворилась мёртвой.

    10.05.2025

  • AZ

    Вот и все! Финита ля комедия)))

    10.05.2025

  • zzzz1400

    Вчера СЭ писали, что в матче Динамо - с-москвы решится кто на третье место залезет. Я же написал, что в сэ очередной (какой уже по счету) провал в статьях и решаться будет в этом матче все.

    10.05.2025

  • Gennady Marchenko

    Миллер теперь обязан армейцам по гелику каждому подарить.

    10.05.2025

  • Jean Paul

    Мда, теперь 2 игры за 100 очков. И у Зенита, и у Краса

    10.05.2025

  • Олег Каноков

    От души.)

    10.05.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    "Краснодар" становится похожим на совсем недавний "Байер".

    10.05.2025

  • KlimA

    да там такой зуб за прошлый год..бойня будет..

    10.05.2025

  • Правдобур

    Согласен, НАДО!!! А вот финал ЦСКА - Ростов ЛУЧШЕ!!!))

    10.05.2025

  • shpasic

    в чём не повезло Краснодару, так это в том, что Динамо вылетело из кубка

    10.05.2025

  • Инженер по охране труда

    Надейся и жди!

    10.05.2025

  • spartsmen

    не только он.

    10.05.2025

  • Spartak-Online

    Матч не видел . Мусаев дно , как я и раньше говорил. Галицкий второй раз пожалеет , что убрал Ивича . Дурак!

    10.05.2025

  • Князь Болтконский

    Согласен

    10.05.2025

  • СанЖорыч

    быки без стальных яиц. так чемпионами не становятся. в решающих матчах надо прыгать выше головы

    10.05.2025

  • Abellardo

    Это правда, но для этого нужно отыграть лет пятнадцать.

    10.05.2025

  • Баск

    Ничейный вариант неправильный. Буталка-то пропадает. А Закон рапития бутылки как же? ))

    10.05.2025

  • Valekka

    Удивительный тренер Николич.Выходить на поле против Краснодара с самым бестолковым игроком РПЛ Мусаевым-это нечто.Если ЦСКА найдёт забивного форварда и "десятку" с "головой",то в следующем сезоне вправе ждать многого.Сегодня претенденты на чемпионство были очень посредственны!.ЦСКА с честным футболом,характером и победой!!

    10.05.2025

  • Pavel Egorchenckov

    за 3 тура до конца поставил на победу Зенита в чемпионате(несколько дней назад). Коэффициэнт на победу был 3,75. Зарядил 20ку. Просто банально посмотрел с кем играет последние 3 тура Краснодар,а с кем Зенит. Вообще прогнозировал так. Зенит 3 победы, Краснодар-ничья с ЦСКА,тяжелая победа в Оренбурге 1:0 и ничья с Динамо. Итог бы был- равенство очков на финише. Но у Зенита приемущество по личным встречам и он бы был чемпионом.А тут Краснодар вообще проиграл.... Посмотрим,очень интересно

    10.05.2025

  • SP2

    а чего этот энрике не бегает и вполовину той скорости, на которой играет гуарирапа?

    10.05.2025

  • Инженер по охране труда

    Надо постораться обыграть "Зенит" в ответной игре! Финал Кубка ЦСКА "Спартак" был бы прекрасным завершением сезона!

    10.05.2025

  • shpasic

    Мостовой: «Краснодар» хоть и проиграл, но их тренер Масаев, или как его там, стоит, улыбается»

    10.05.2025

  • KlimA

    масаев

    10.05.2025

  • Князь Болтконский

    Кто-то из игроков сказал недавно,что Акинфеев ему сказал,зачем прыгать куда-то за мячом,если можно просто сделать шаг в сторону и отбить.

    10.05.2025

  • shpasic

    Николич выпускает молодёжь, а Мусаев - "академиков".

    10.05.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Николичу дают работать, он дает результат

    10.05.2025

  • Hunter78

    ДЕНЕГ НЕ ЖАЛЕЙ , купи лучший вискарь!

    10.05.2025

  • Мишандос

    Ну что телята, ау,вы где,потерялись видимо теперь,а после рубина прям перло вас, серебро ваш удел

    10.05.2025

  • Деметрио

    Кто его гнобил? Спринта поменьше читай, это засланный казачок!)

    10.05.2025

  • Sandy45

    Ты же про еврокубки пишешь, балабол... А теперь - плевать на евроклубы... А про советскую эпоху - молчи уж, школота. Что советские клубы в любимых твоих еврокубках выиграли? А в сборной помимо россиян и украинцы, и грузины, и армаяне играли. Так что ясен пень сборная была сильнее, как и страна.

    10.05.2025

  • Pablo_75

    Печально. Камрады всё разложили по полочкам ещё на текстовой. Краснодар ярче по именам, красивее, техничнее. Но а) проблемы с характером, "команда без титулов и без истории" и т. д., б) совершенно конкретные недостатки с физ-рой, Краснодар всегда проседает в конце чемпа, хотя от нашего чемпа фиг устанешь - за весну сыграно всего 10 туров без еврокубков. И в результате уже шансы Зенита оцениваются выше.

    10.05.2025

  • Mick Shelby

    Истинно!

    10.05.2025

  • Hunter78

    А что разве не вся страна за Краснодар оказывается. СЭ заголовок в своем гнусном стиле. ЦСКА взял силой, желанием и классом!!! :handshake:

    10.05.2025

  • 36

    Спартак-Москва)

    10.05.2025

  • KlimA

    Кисляк это будет топчик конкретный..главное не останавливаться в развитии)

    10.05.2025

  • al-an-ko

    Жаль Краснодар, но ЦСКА молодцы - футбол смотрел с удовольствием.

    10.05.2025

  • Sinaron

    Армейцы молодцы, справедливо занимают третье место! Осталось только завтра динамовцам победить )))

    10.05.2025

  • МАО

    Поздравляю!

    10.05.2025

  • Моше Зенкин

    Быть мафии снова чемпионами

    10.05.2025

  • Реалист-правдоруб

    Если без разницы, то зачем они в десятером прижимались к своим воротам,?)

    10.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    «Почему я хочу видеть «Краснодар» чемпионом». Игорь Рабинер — о взлете «быков».

    10.05.2025

  • 36

    Самая честная команда в Европе и ее окрестностях

    10.05.2025

  • KlimA

    7 россиских парней в старте.. норм. Бандикян с Абдулкадыровым ещё вышли во втором .. ваше крутяк!! Это вам не масаи галимые в составе..

    10.05.2025

  • Игорь Районный

    у телят винесуэльские фланги опять не поняли уругвайский центр) "бей-беги-упади" не сработал)

    10.05.2025

  • Mick Shelby

    ЦСКА, по моему мнению, хорошо выстроил стратегию. Первый тайм - так-себе, а второй тайм, опять же по моему мнению, стал неожиданностью для Краснодара. ЦСКА с победой и реальнейшими шансами на медали.

    10.05.2025

  • Romario_Z

    Откровенно впечатлен игрой ЦСКА! Быстрая команда, моё почтение. Николич хорош!

    10.05.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Я теперь должен бутылку 12-летнего вискаря своему другу болельщику ЦСКА с многолетним стажем офицеру российской армии! И ОЧЕНЬ этому рад! Договор был такой: Побеждает ЦСКА я ставлю ему бутыль, побеждает Краснодар - он мне, ничья - краями...

    10.05.2025

  • NF

    Плевал я на тамошние чемпионаты. Я не там живу...

    10.05.2025

  • resifi

    Еще раз всех армейцев с победой!!!Ничего не дали сделать Краснодару.Игоря с 376-м сухим матчем!.

    10.05.2025

  • SP2

    зенит играл так будто знал что чемпионами им не быть. да и состав полурезервный выставил. ясно всё. краснодар чемпион цска бронза зениту - кубок

    10.05.2025

  • Инженер по охране труда

    Надеяться надо прежде всего надо на себя, а не ждать "подарков" от соперников! Истинный чемпион должен сам выигрывать решающие матчи! Не факт, что "Краснодар" одолеет "Динамо", у которого есть должок за прошлый год и полная раскрепощенность, берегитесь "Динамо", как бы конфуз не вышел!

    10.05.2025

  • Andrew Arshavin

    Краснодару было без разницы, проиграть или сыграть вничью. По-любому им нельзя терять очки в следующих двух играх

    10.05.2025

  • Горын

    В Ростове в одиннадцать раз меньше костоломов, это играющая команда.

    10.05.2025

  • Леший

    У Зенита чемпионской игру не назовёшь, но то, что, судя по статистике, в сегодняшнем матче Краснодар нанёс всего 1 (один) удар в створ ворот, - это вообще за пределами понимания.

    10.05.2025

  • Alexey Tarasov

    ПАЦАНЫ КРАСАВЦЫ-ПОДДЕРЖАЛИ ПОБЕДНЫЙ ПОРЫВ НАШИХ ДЕВУШЕК:point_right::thumbsup::v:?

    10.05.2025

  • Sandy45

    дурилка, ты хоть Испанию или Германию глянь, как там не Реалы и Баварии играют. Про Италию и Францию вообще молчу- спать можно сразу после стартового свистка ложиться.

    10.05.2025

  • Правдобур

    Спирт дуболом, его все игнорят! С победой!

    10.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Что радует в Николиче, появились свои воспитанники на поле от матча к матчу, и он даёт играть всем! Игроки выкладываются! Глебов, Кисляк, Мойзес - красаучеги мужчины жи есть!!!

    10.05.2025

  • Баск

    Одной правой Акинфеева. ))

    10.05.2025

  • 36

    Мойзес впечатляет,конечно

    10.05.2025

  • Ivan Ivanov

    Абсолютно беззубая игра быков.Мысли в игре 0,бей в сторону Кордобы и всё.Сперцян всю игру бегал как дурачок улыбался хз чему.Теперь шансов на титул у быков 5%.

    10.05.2025

  • инок

    ЦСКА с заслуженной победой! Первый тайм провели слабенько, контроля мяча не было совершенно. На второй тайм вышла другая команда. Кисляк, Мойзес и Роша как обычно лучшие!

    10.05.2025

  • Олег Зинченко

    а здесь можно участвовать? я уже лет пятнадцать читаю комментарии. болею за ЦСКА с 1984 года, такие дела. как раз два вылета из высшей лиги, Ланчхути там. Разрешается здесь участвовать?

    10.05.2025

  • al-an-ko

    Зря Кисляка упомянул, сейчас Спринт придёт и будет расказывать что он бесполезный игрочишка.

    10.05.2025

  • Реалист-правдоруб

    Что Краснодар, что Зенит не впечатляют. На их фоне ЦСКА выглядит более целостной и понятной командой, правда с более ограниченным ресурсом.

    10.05.2025

  • youareuseless

    факт

    10.05.2025

  • Спринт

    ЦСКа без ни какого Мусаева и нулевого Обляка стал командой! Лучшим был Роша, который выиграл всё в обороне и был симводом команды и командным армейским духом. Всех истинных цеэсковцев с бронзовой победой в чемпионате!. Еще надо армейцам накрячить всех в недо-Кубке!

    10.05.2025

  • nic2316

    Браво ЦСКА!!!Позицию кто угодно только не Зенит, считаю ущербной,к болельщикам не имеющей никакого отношения! Победит сильнейший! Всем хорошего вечера!!!

    10.05.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Мне сегодня очень понравились резвые рысаки...браво!!!

    10.05.2025

  • Oleg Shalay

    ЦСКА с победой! Молодцы! От души! Но, Зенит - чемпион! =)

    10.05.2025

  • youareuseless

    как под копирку зенит чемпион)

    10.05.2025

  • Охотник на свинорылых

    Вот вам и Гуарирапа!!! Затащили и могли еще забивать , немного торопились. Краснодар смотрелся беспомощным

    10.05.2025

  • Капитон Матроскин

    Спасибо Армейцы, порадовали, неожиданно полностью переиграли во втором тайме!! Всех красно-синих с победой! Всех желающих золото Быкам - сорян! Сам за них, но только не против родного клуба! Быки, вперед!

    10.05.2025

  • Valekka

    Ну,Генич мог и одним взглядом мяч укротить,вот язык-не получается!!

    10.05.2025

  • bvp

    Просто не надо быть гон....ми. Отдайте в прошлом году чемпионство Динамо, все равно вам не светит. Нет. Ну а теперь Динамо вернет должок.

    10.05.2025

  • Lars Berger

    Дурак ты дурак...)

    10.05.2025

  • Олег Каноков

    Спасибо за классный второй тайм.У Краснодара было право на ошибку.Извините,теперь у вас его нет.Всех армейских с победой!

    10.05.2025

  • uaom

    Молодцы кони !!!

    10.05.2025

  • youareuseless

    там день сурка, опять куколдят в пользу Зенита

    10.05.2025

  • fedland

    быки без :egg::egg:

    10.05.2025

  • TokTram_

    ЦСКА потерял шансыина чемпионство провалтным 1м кругом

    10.05.2025

  • Деп Б.Охта

    Что или кто помешало (помешал) Краснодару взять хотя бы очко?

    10.05.2025

  • инок

    Коней с важной победой, бычкам не унывать...

    10.05.2025

  • Lars Berger

    Браво за честный Футбол, армейцы! Это ЦСКА выиграл, а не "Краснодар уступил".

    10.05.2025

  • andy1962

    сейчас начинается чемпионский мандраж. У кого очко крепше, тот и победит. Не сомневался, что ЦСКА отнимет очки у Краснодара дома, тк в последних матчах Краснодар выигрывал на тоненького. Если теперь и в Оренбурге очки потеряет, это будет футбольным чудом. Правда, не исключено, что и Зенит оступится в Ростове. Ростов это не Махачкала, там есть кому забивать.

    10.05.2025

  • KlimA

    Всё по плану Николича.. в первом тайме быки наелись и свежие игроки ЦСКА во втором зарешали.. Николич сцуко матёрый..

    10.05.2025

  • Илья53

    Крутатень , супер

    10.05.2025

  • МАО

    У Акинфея нога - это у кого надо нога.

    10.05.2025

  • плохокот

    Браво армейцы!!! Во втором тайме вчистую переиграли Краснодар. Кисляк просто удивляет. В таком возрасте быть главным розыгрывающим при начале атаки.

    10.05.2025

  • kolos249

    Бэ! "Краснодыр" откровенно разочаровал. Ну нет у этой команды ни психологической устойчивости, ни чемпионского характера, ни умения выгрызать очки в важнейших матчах на финише. А у питерцев все эти качества имеются. Поэтому всё идёт к тому, что "Краснодыр" второй год подряд бездарно потеряет золотишко, уже почти лежавшее у них в кармане. Увы!

    10.05.2025

  • Alexey Tarasov

    МОЛОДЦЫ :thumbsup:С ПОБЕДОЙ:v:?ЛОКО-ПРИГОТОВИТЬСЯ:point_up:? ЦВБП:horse:

    10.05.2025

  • aug081266

    Ой,не знаю,нужна ли была эта победа?...Как бы мы не подарили ей бомжатне золото к юбилею...Надеюсь,что в оставшихся двух турах краснодарские вспомнят,что они быки а не коровы... Всех армейцев с победой...

    10.05.2025

  • Инженер по охране труда

    Братья армейские болельщики, поздравляю вас с заслуженной победой! ЦСКА переиграл "Краснодар" прежде всего тактически, вымотав соперника в первом тайме, провели правильные замены и полностью переиграли соперника во втором тайме..."Краснодар" сегодня на победу не наиграл... Всех с победой!

    10.05.2025

  • Ironyfan

    Неплохо, неплохо )))

    10.05.2025

  • Реалист-правдоруб

    Жаль ЦСКА в первом круге много потерял.

    10.05.2025

  • TokTram_

    Не повезло быкам встретиться с безусловно лучшим клубом второй части чемпионата. Но Краснодар умеет лержать удар. Всё виих нлгах. И, надеюсь, полностью немотивированное Динамо в 30м туре

    10.05.2025

  • Jean4

    Не могу не упомянуть шедевр от Генича: "Какой удар! Головой в касание!!!" Видимо, головой можно сначала придержать мяч, пожонглировать им, а потом уже ударить. :laughing:

    10.05.2025

  • Ilya Gudman

    ЦСКА здорово играет , чего то с такой игрой как у Зенита сейчас как бы ЦСКА не разнесло Зенит 14 го в кубке

    10.05.2025

  • spartsmen

    Вот и сказочке пипец. Фантазии в год тысячелетия адмиралтейца не имеют права на жизнь. По закону сохранения кармы добьют бычков динамовцы - за прошлый чемпионат. А вы как хотели? пс. удивляюсь коням, которые гнобили николича. по работе в локо было видно, что мужик толковый.

    10.05.2025

  • 4rfv5tgb

    Теперь армейцам в среду необходимо отмазываться перед всей страной

    10.05.2025

  • krinf15

    Краснодарцам - не унывать, всё по-прежнему в их руках и ногах! А братья-кони сегодня реально наиграли на победу!

    10.05.2025

  • Правдобур

    Помогли Зениту! Поможет ли нам Зенит в кубке!? Нет конечно - это Питер!

    10.05.2025

  • Реалист-правдоруб

    Есть ощущение что прямо сейчас Николич сильнейший тренер в Лиге.

    10.05.2025

  • МАО

    С Победой! Первый тайм - продолжение Зенит-Динамо МХ, зато второй - хорош.

    10.05.2025

  • Бен Ричардс

    Ни себе ни людям, лишили страну праздника. Жлобье. Подавитесь вы этим третьим местом, которое без еврокубков никому не нужно.

    10.05.2025

  • Clever77

    Армейцы красавцы!!!! Умыли не только бычков плюшевых , но и хрюшек розовых!!! Визг сейчас будет стоять дикий :rofl:

    10.05.2025

  • Деп Б.Охта

    Однако, ЦСКА вместе с Краснодаром сохранили интригу чемпионата. Теперь я беру свои слова поздравления Краснодара назад. Ещё рано. Всё ещё впереди.

    10.05.2025

  • Rastan

    ЦСКА, победу заслужил! Во стором тайме команда преобразилась и сильно прибавила. Игорь, остаёся Игорем! Кисляк превращается в звезду.

    10.05.2025

  • Исаев-Штирлиц

    походу все идет к тому, что теперь динамики насрут кубаноидам в шаровары в последнем туре

    10.05.2025

  • КирпичИнвест

    Пусть эта оплеуха будет уроком Надо своё брать ЦСКА с победой!

    10.05.2025

  • igorlvov

    Наш чемпионат становиться до противного не интересен и предсказуем! Всё украдено (в данном случаи поделено), до нас! :))))

    10.05.2025

  • kapran

    Хороша игра ! Коров за борт

    10.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    НУ РАЗ НАПИСАЛ, ЗАНЧИТ ТОГДА - ЗЕНИТ - ЧЕМПИОН!!!

    10.05.2025

  • Войд

    Всё по делу. Хотите стать чемпионами, играйте как чемпионы а не титьки мните.

    10.05.2025

  • TomCat

    ЦСКА выложились по полной, с победой! Григорян был прав - после 65 минуты Краснодар просел.

    10.05.2025

  • Викторыч из ЕКБ

    Чё-то совсем не чемпионская игра. Хорошо, что наших в Европу не пускают. Страшно представить...

    10.05.2025

  • П_о_в_а_р

    Зенит со второй победой за один сегодняшний день. Молодцы питерцы!!!

    10.05.2025

  • prapor-66

    Всех армейцев с победой! Безумно жаль Краснодар. Но во втором тайме ЦСКА был лучше. Сработали замены. А в первом тайме снова была "нога Бога". Кисляк - лучший. Всех армейцев с победой!

    10.05.2025

  • al.bel

    Идут, летят годы. В Краснодаре меняются тренеры, игроки. Однако, постоянным остается плюшевость команды. Решаюшие матчи они НИКОГДА не выигрывают. Сегогдня можно сказать, что Краснодар проиграл и при этом отскочил от более крупного счета.

    10.05.2025

  • msf msf

    ЦСКА - лучшая команда весны (причем я болельщик другой команды). Я не знаю что сделал Николич - но это просто какая-то машина на этом отрезке. Они сильнее каждого соперника, в т.ч. сегодня Краснодар был совсем не компетентен на их фоне. Хотя если Краснодар выиграет 2 оставшихся матча - они всё еще станут чемпионами...

    10.05.2025

  • Jean4

    Все решится в игре Краснодар - Динамо, я об этом писал еще после поражения Краснодара в Питере. Четыре тура назад.

    10.05.2025

  • 36

    С Зенита кубок)

    10.05.2025

  • nikvp

    Нет у Краснодара чемпионской игры. Не вытянут быки, не вытянут!

    10.05.2025

  • Evgen k

    Зенит играл плохо, Краснодар -еще хуже.. Армейцам-Спасибо за хорошую игру!

    10.05.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    ЦСКА потерял шансы на чемпионство . Не нужно было вату катать у углового флага . Нужно было второй забивать

    10.05.2025

  • Демеч

    Браво ЦСКА! Отличный второй тайм,ну а в первом Игорь показал,что может отстёгивать не только левую ногу,но и правую тоже.

    10.05.2025

  • protch

    Краснодару было совершенно по одному месту, проигрывать или играть вничью.

    10.05.2025

  • 4rfv5tgb

    нет главных тренеров - нет желтых карточек. никто не орет - футболисты играют спокойнее

    10.05.2025

  • Великий Пу

    Ура! Интрига жива:sweat_smile:

    10.05.2025

  • marz

    Бразильский Зенит опротивел до невозможности, но и Краснодар, вечно сливающий важные матчи, совершенно не умеющий их играть, не заслуживает чемпионства вообще.

    10.05.2025

  • Ботокс007

    Игру Краснодара можно охарактеризовать одним словом - бездарно. Чем ближе конец чемпионата, тем хуже играют быки. Если бы не болван Агаларов, ситуация была бы еще хуже. Ну а теперь надо выигрывать две игры.

    10.05.2025

  • GeoMaS

    Армейцы как заведенные. Быков не хватает на весь чемпионат.

    10.05.2025

  • Реалист-правдоруб

    Судя по началу второго тайма, физрук приехал играть на ничью. За что успешно и поплатился.

    10.05.2025

  • Спринт

    Ура ЦСКА! Урра родной!! Урраааа Победа!!!

    10.05.2025

  • Деметрио

    С победой армейцы! Браво! Краснодар извини, но у нас тоже борьба за медали!

    10.05.2025

  • Футболист Сапогов

    ЦСКА с победой))) Краснодар очень плох. Вот сегодня они почувствовали себя в шкуре Динамо, которое в последнем туре с ними играло. Краснодар сегодня был даже хуже. Верил в них, но после сегодняшнего матча уже не уверен))

    10.05.2025

  • Питерский пёс

    Один кандидат чище другого

    10.05.2025

  • футбол это спорт

    Да не Краснодар уступил - ЦСКА победил.

    10.05.2025

  • Bossonn

    Отличная новость! Вперед! В погоню!

    10.05.2025

  • shpasic

    "От всей души желаю «быкам» и Мусаеву, чтобы в концовке этого сезона они вошли в историю российского футбола раз и навсегда. Золотом". (4 мая, 12:00. Игорь Рабинер. Обозреватель)

    10.05.2025

  • 36

    Краснодару все равно надо брать свои очки и он чемпион. А ЦСКА-Молодцы!

    10.05.2025

  • Ilya Gudman

    ЦСКА красавелы , поклон с кисточкой из СПб )

    10.05.2025

  • super_bear

    Армейцы лучшие! Вся страна сегодня болела за вас! Молодцы!

    10.05.2025

  • ну я

    Вот что значит Тренер!!!!

    10.05.2025

  • 99

    Дохлый карп вещает , что армейцам с неизвестных номеров начали приходить суммы около 250тыс евро !!!

    10.05.2025

  • alex.smotroff

    Быки весь матч в конвульсиях бились. Ничего не создали, претенденты хреновы.

    10.05.2025

  • Правдобур

    Вот что значит пошла Игра у Гуарирапы!! а лучший все же КИСЛЯКККК!!! Всех с победой в день ПОБЕДЫ!!!) ЦВБП!!!

    10.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    АРМЕЙЦЫ - КРАСАВЦЫ!!!

    10.05.2025

  • knight templar

    Ура! ЦСКА с победищей! Красно-синий самый сильный. Гуарирапа забил классный гол, точно выкупаем его у сочи. Газпремовцы деньги на бочку!

    10.05.2025

  • Исаев-Штирлиц

    Правую ногу тоже патентовать придется Игорю Владимировичу.

    10.05.2025

  • футбол это спорт

    Ну и ЦСКА! И сами продвинулись, и Зениту помогли. И счет не удерживали - достойная победа!

    10.05.2025

  • ёzhic8

    Красавцы кони, прямо переиграли, без шансов Повезло тем, с кем они играть дальше не будут

    10.05.2025

  • rustov

    Братья кони, с победой!

    10.05.2025

  • baruv

    Молодцы армейцы! Обострили борьбу за чемпионство! Спасительная нога Акинфеева - в действии. Молодежь в лице Кисляка и Глебова здорово усилили команду! И похоже опять все решится в игре Краснодар-Динамо. А какое сейчас Динамо - увидим завтра.

    10.05.2025

  • Gennady Marchenko

    Не чемпионская у Мусаева команда, очко дрогнуло. Опять бомжи выиграют золото.

    10.05.2025

  • krinf15

    Братьев-коней - с очень важной и вполне заслуженной победой!

    10.05.2025

  • Sandy45

    Отлично. Акинфеев и Кисляк- молодцы.

    10.05.2025

  • МЯСО ВРЕДНО

    С победой армейских собратьев! Будем надеяться, что наши поборются за бронзу. Удачи им!

    10.05.2025

  • Охотник на свинорылых

    ЦСКА красавцы! С хорошей победой, бычков притормозили славно!

    10.05.2025

  • belaruss

    При всей моей симпатии к команде Галицкого, сегодняшняя игра южан ну уж очень далека от чемпионской ,не удивлюсь если они умудряются упустить чемпионство

    10.05.2025

  • Atoms

    Родной ЦСКА и его болельщиков с победой! Замены Николича были своевременны. Игореша просто герой, не забыл, как ногой отбивать, Кисляк хорош. Извини Краснодар, но во втором тайме вас переиграли.

    10.05.2025

  • СереХа

    Зенитушка - чемпион

    10.05.2025

  • Jean4

    Цска этой победой на 90% гарантировал себе третье место по итогу чемпионата. А вот Краснодару, что поражение, что ничья сегодня, практически без разницы. Все по прежнему в руках Краснодара, но шанса на ошибку больше нет.

    10.05.2025

  • NF

    Увы, но в посредственном ЧР и команды посредственные, не заслуживающие первого места, если, без всяких еврокубков и Кубка, у команд нет вменяемой физготовности и резервов. А реальность, в итоге, подменяют гнилым "ура-патриотизмом". Футбол был в стране на уровне, пока еще были многочисленны последние поколения советских и околосоветских ДЮСШ, тогда были и Кубки УЕФА, и ЧЕ. Сейчас остатки советской эпохи практически улетучились, картину наблюдаем предсказуемую. Это только болельщикам интересно, "Зенит", "Краснодар" или кто еще что-то там оспаривают, наблюдая же в целом за ситуацией, понимаешь, что, в рамках такой спортсистемы, перспектив нет...

    10.05.2025

    • Нино: «То, что я помог «Зениту» победить, значит для меня очень много»

    «Краснодар» опережает «Зенит» всего на одно очко: кто теперь станет чемпионом? Расклады гонки лидеров РПЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости