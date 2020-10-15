«Краснодар» объявил, на какой срок рассчитан контракт Ионова
20:30
Контракт «Краснодара» с новичком команды, полузащитником сборной России Алексеем Ионовым рассчитан до конца мая 2023 года, сообщает пресс-служба клуба. 31-летний футболист перешел сегодня из «Ростова».
??? Алексей Ионов — игрок «Краснодара»!— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 15, 2020
Футбольные клубы «Краснодар» и «Ростов» оформили трансфер Алексея Ионова. Атакующий полузащитник подписал с «быками» контракт до конца мая 2023 года. https://t.co/sN4bPkjI6K pic.twitter.com/dpipxkTNfx
Воспитанник «Зенита», экс-игрок «Кубани», «Анжи», «Динамо» и ЦСКА Ионов выступал за «Ростов» с 2017 года. Всего он провел за дончан 87 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 10 голевых передач.
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