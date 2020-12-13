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«Краснодар» — «Локомотив»: все голы матча, 18-й тур РПЛ, 13 декабря 2020 года

16:55

«Краснодар» в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ обыгрывает «Локомотив» со счетом 2:0. Голы забили Виктор Классон и Реми Кабелла.

Представляем вашему вниманию все голы матча.

Классон, 5-я минута

Кабелла, 11-я минута

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