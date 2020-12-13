«Краснодар» — «Локомотив»: все голы матча, 18-й тур РПЛ, 13 декабря 2020 года
16:55
«Краснодар» в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ обыгрывает «Локомотив» со счетом 2:0. Голы забили Виктор Классон и Реми Кабелла.
Представляем вашему вниманию все голы матча.
Классон, 5-я минута
? Пятый гол Виктора Классона в этом сезоне— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 13, 2020
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Кабелла, 11-я минута
? Реми Кабелла переправил мяч в сетку ворот Маринато Гилерме, это шестой гол полузащитника в текущем розыгрыше чемпионата— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 13, 2020
? #КраснодарЛоко на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/hIZ2Wyd82j
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