«Краснодар» — «Крылья Советов»: «быки» сравняли счет в начале второго тайма

«Краснодар» сравнял счет в домашнем матче с «Крыльями Советов» в 19-м туре РПЛ — 1:1.

Гол на 48-й минуте забил Виктор Са.