Дмитрий Хомуха: «Ничья в матче «Зенит» — ЦСКА закономерна и справедлива»

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал ничью петербургской и московской команд (0:0) в матче 19-го тура РПЛ.

«Ну что сказать... Была обоюдоострая игра, и у обоих команд были моменты. К сожалению, реализация и тех, и других подвела. Поэтому можно сказать, что ничья закономерная и справедливая. В целом, можно похвалить ЦСКА и сказать, что они выглядели сегодня достойно. Игра в четыре защитника несомненно начала приносить свои плоды армейцам. Количество игроков в атаке у красно-синих увеличилось и стали действовать в нападении гораздо острее», — приводит слова Хомухи «РБ Спорт».

После 19 туров РПЛ сине-бело-голубые с 40 очками возглавляют турнирную таблицу. Красно-синие набрали 32 балла и закрепились на шестой строчке.