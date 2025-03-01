«Ахмат» — «Рубин»: Гандри оформил дубль и вывел грозненцев вперед

«Ахмат» вышел вперед в матче против «Рубина» в 19-м туре РПЛ — 2:1.

На 63-й минуте после углового забил Надер Гандри. Тунисский защитник оформил дубль, ранее он реализовал пенальти на 42-й минуте.