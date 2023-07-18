«Краснодар»: календарь и состав команды на сезон 2023 / 2024
Полное название: ООО «Футбольный клуб «Краснодар»»
Год основания: 2008
Главный тренер: Владимир Ивич
Капитан: Матвей Сафонов
Домашний стадион: «Краснодар»
Сезон 2022 / 2023 стал 15-м в истории «Краснодара». «Быки» провели свой 12-й чемпионат России и поучаствовали в 15-м розыгрыше Кубка страны. По итогам сезона команда заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ, а также дошла до Суперфинала Кубка, где уступила в серии пенальти ЦСКА.
Календарь «Краснодара» в чемпионате России — 2023 / 2024
1-й тур: 21 июля, пятница
- «Динамо» — «Краснодар» — 19:00
2-й тур: 30 июля, воскресенье
- «Краснодар» — «Сочи» — 20:00
3-й тур: 4 августа, пятница
- «Краснодар» — «Пари НН» — 20:00
4-й тур: 12 августа, суббота
- «Оренбург» — «Краснодар» — 17:30
5-й тур: 19 августа, суббота
- «Краснодар» — «Локомотив» — 19:30
6-й тур, 25 августа, пятница
- «Факел» — «Краснодар» — 20:00
7-й тур: 2 сентября, суббота
- «Краснодар» — «Спартак» — 20:00
8-й тур: 15 — 17 сентября
- «Ахмат» — «Краснодар»
9-й тур: 22 — 24 сентября
- «Краснодар» — «Урал»
10-й тур: 29 сентября — 1 октября
- «Рубин» — «Краснодар»
Календарь российской премьер-лиги в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступен в разделе РПЛ нашего сайта.
Календарь «Краснодара» в Кубке России — 2023 / 2024
Кубок России, Группа D, 1 тур — 27 июля, четверг
- «Краснодар» — «Спартак» — 20:00
Кубок России, Группа D, 2 тур — 9 августа, вторник
- «Динамо» — «Краснодар» — 20:45
Кубок России, Группа D, 3 тур — 29 августа, вторник
- «Пари НН» — «Краснодар» — 19:30
Кубок России, Группа D, 4 тур — 19-21 сентября
- «Краснодар» — «Динамо»
Кубок России, Группа D, 5 тур — 3-5 октября
- «Краснодар» — «Пари НН»
Кубок России, Группа D, 6 тур — 31 октября — 2 ноября
«Спартак» — «Краснодар»
Достижения «Краснодара»
На национальном уровне:
Чемпионат России: 3 раза — бронзовый призер
На европейском уровне:
Лига Европы УЕФА: наивысшее достижение — стадия 1/8 финала (дважды)
Трансферы «Краснодара»
Пришли
з. Эктов («Оренбург»)
Возможные переходы
з. С. Бородин («Бейтар», окончание аренды)
з. Ингасон (ПАОК)
з. Пивень («Маккаби»)
з. Марлон («Крузейро»)
з. Эракович («Црвена Звезда»)
п. И. Манелов («Арсенал» Т, окончание аренды)
п. Мацукатов («Акрон», окончание аренды)
н. Шапи-Сулейманов («Хапоэль Б-Ш», окончание аренды)
н. Егурнев («Калуга»)
н. Валоес («Атлетико Тальерес»)
Ушли
з. Рамирес («Ференцварош»)
з. Е. Чернов («Ростов», окончание аренды)
з. В. Литвинов («Сочи»)
п. Крыховяк (расторжение контракта)
п. Якимов («Факел»)
н. Ионов (окончание контракта)
н. Манелов («Торпедо»)
Возможные переходы
з. Алонсо («Сантос»)
п. Сперцян («Аякс», «Боруссия» М, «Фрайбург», «Манчестер Сити», «Ньюкасл»)
н. Кордоба («Галатасарай»)
н. Олусегун
РПЛ, таблица трансферов лета: все сделки и потенциальные переходы в одном материале
Состав «Краснодара» на сезон 2023 / 2024
Вратари:
1 — Станислав Агкацев
39 — Матвей Сафонов
73 — Михаил Штепа
Защитники:
4 — Хуниор Алонсо
23 — Экетов Александр
28 — Жилкин Григорий
31 — Кайо
80 — Егор Сорокин
82 — Сергей Волков
98 — Сергей Петров
Полузащитники:
6 — Кевин Ленини Гонсалвеш Перейра де Пина
7 — Ильзат Ахметов
10 — Эдуард Сперцян
11 — Жоау Педру Фортеш Батчиеза
14 — Михайло Баняц
20 — Кади Юри Боржис Малиновски
33 — Георгий Арутюнян
53 — Александр Черников
88 — Никита Кривцов
93 — Магомед-Шапи Сулейманов
Нападающие:
9 — Джон Кордоба
21 — Данил Карпов
40 — Олакунле Олусегун
90 — Мозес Кобнан
96 — Кокшаров Александр
Страница ФК Краснодар в актуальном виде: календарь и результаты, новости и обзоры, состав и статистика.
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
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|13:00
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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