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Дьяков считает, что «Динамо» пока рано думать о чемпионстве

Алина Савинова
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Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков оценил шансы московской команды в борьбе за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

«На сегодняшний день, посмотрев правде в глаза, отметим, что «Зениту» не с кем конкурировать. «Зенит», играя на одной ноге и в ужасном состоянии, выиграл Суперкубок у ЦСКА. У «Зенита» такой состав и такая обойма, что если в каких-то матчах надо выйти и кого-то подстраховать, то выйдут и подстрахуют. Пока «Динамо» рановато думать о чемпионстве и о «Зените», надо поближе к тройке место занять. На сегодняшний день я не знаю, кто может составить «Зениту» конкуренцию», — приводит Metaratings.ru слова Дьякова.

По итогам сезона-2022/23 «Динамо» под руководством серба Славиши Йокановича финишировало на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В июне команду возглавил чешский специалист Марцел Личка.

21 июля бело-голубые сыграют с «Краснодаром» в рамках первого тура нового сезона РПЛ. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/dyakov-poka-dinamo-ranovato-dumat-o-chempionstve-i-o-zenite-nado-poblizhe-k-troike-mesto-zanyat-267078/
Виталий Дьяков
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4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
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