Дьяков считает, что «Динамо» пока рано думать о чемпионстве
Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков оценил шансы московской команды в борьбе за чемпионство в новом сезоне РПЛ.
«На сегодняшний день, посмотрев правде в глаза, отметим, что «Зениту» не с кем конкурировать. «Зенит», играя на одной ноге и в ужасном состоянии, выиграл Суперкубок у ЦСКА. У «Зенита» такой состав и такая обойма, что если в каких-то матчах надо выйти и кого-то подстраховать, то выйдут и подстрахуют. Пока «Динамо» рановато думать о чемпионстве и о «Зените», надо поближе к тройке место занять. На сегодняшний день я не знаю, кто может составить «Зениту» конкуренцию», — приводит Metaratings.ru слова Дьякова.
По итогам сезона-2022/23 «Динамо» под руководством серба Славиши Йокановича финишировало на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В июне команду возглавил чешский специалист Марцел Личка.
21 июля бело-голубые сыграют с «Краснодаром» в рамках первого тура нового сезона РПЛ. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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|0-0
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6
|Краснодар
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|0-0
|0
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
|0
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15
|Рубин
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|0-0
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16
|Балтика
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -