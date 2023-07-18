Масалитин: «Почему бы государству не начать выделять всем клубам РПЛ одинаковое количество денег?»
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что в России можно сделать свой турнир с 29 командами, как в МЛС.
На данный момент в РПЛ выступают 16 клубов.
«Они капиталисты — у них прибыль на первом месте, но их схемы работают — на футбол стали ходить гораздо больше людей, чем это было еще лет 5-10 назад. Что нам мешает сделать свой продукт? Зачем смотреть на Запад и постоянно приглашать второсортных тренеров и футболистов из других стран и раз за разом наблюдать, как какая-то из наших команд не способна доиграть сезон? Нужно выработать свою схему, ведь у нас огромная страна — много часовых поясов и большие расстояния между городами. Это долгий процесс и отдельный разговор про регламент, но нужна стабильность командам и игрокам. Можно посчитать заранее, сколько клубу нужно денег на сезон. Почему бы государству не выделять каждому клубу, когда этот процесс уже встанет на рельсы, только по этой фиксированной сумме?» — приводит «РБ Спорт» слова Масалитина.
Будучи футболистом, Масалитин выступал за такие команды, как «Спартак», ЦСКА, «Черноморец», «Салют-Энергия» и другие. Он является чемпионом СССР (1991) и обладателем Кубка СССР (1991).
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -