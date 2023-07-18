Масалитин: «Почему бы государству не начать выделять всем клубам РПЛ одинаковое количество денег?»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что в России можно сделать свой турнир с 29 командами, как в МЛС.

На данный момент в РПЛ выступают 16 клубов.

«Они капиталисты — у них прибыль на первом месте, но их схемы работают — на футбол стали ходить гораздо больше людей, чем это было еще лет 5-10 назад. Что нам мешает сделать свой продукт? Зачем смотреть на Запад и постоянно приглашать второсортных тренеров и футболистов из других стран и раз за разом наблюдать, как какая-то из наших команд не способна доиграть сезон? Нужно выработать свою схему, ведь у нас огромная страна — много часовых поясов и большие расстояния между городами. Это долгий процесс и отдельный разговор про регламент, но нужна стабильность командам и игрокам. Можно посчитать заранее, сколько клубу нужно денег на сезон. Почему бы государству не выделять каждому клубу, когда этот процесс уже встанет на рельсы, только по этой фиксированной сумме?» — приводит «РБ Спорт» слова Масалитина.

Будучи футболистом, Масалитин выступал за такие команды, как «Спартак», ЦСКА, «Черноморец», «Салют-Энергия» и другие. Он является чемпионом СССР (1991) и обладателем Кубка СССР (1991).