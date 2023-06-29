«Краснодар» рассматривает защитника ПАОКа Ингасона на случай ухода Алонсо
Как стало известно «СЭ», защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо хочет покинуть клуб. Футболист ссылается на семейные обстоятельства.
В качестве возможной замены 30-летнему парагвайцу рассматривается защитник ПАОКа Сверрир Ингасон, который уже ранее выступал в РПЛ за «Ростов».
В прошедшем сезоне Алонсо провел 16 матчей за «Краснодар» и отметился одним забитым голом. Его контракт с «быками» действует до лета 2025 года.
Ингасон забил 3 мяча в 36 играх за ПАОК в сезоне-2022/23.
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