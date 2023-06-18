Нападающий «Калуги» Егурнев перейдет в «Краснодар»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Калуги» Александр Егурнев пополнит состав «Краснодара». 21-летний игрок будет в первое время выступать за вторую команду «Краснодар-2».

По информации «СЭ», сумма трансфера составит около 3 миллионов рублей.

В прошлом сезоне Егурнев за «Калугу» провел 31 матч, забил 3 гола и отдал 6 ассистов.