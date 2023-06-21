Президент «Тальереса» подтвердил интерес «Краснодара» к Валоесу

Президент «Атлетико Тальерес» Андрес Фасси прокомментировал информацию об интересе к форварду команды Диего Валоесу со стороны «Краснодара».

«Интерес к Валоесу со стороны «Краснодара» действительно есть. Но на данный момент предложение очень низкое», — цитирует Фасси Sport24.

В минувшем сезоне 26-летний Валоес провел за «Тальерес» 17 матчей, отметился 2 голами и 6 результативными передачами.

«Краснодар» завершил сезон-2022/23 на 6-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 48 очков в 30 матчах. Команду на данный момент возглавляет Владимир Ивич.