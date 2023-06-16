«Краснодар» интересуется защитником «Крузейро» Марлоном

Как стало известно «СЭ», «Краснодар» начал переговоры по приобретению защитника «Крузейро» Марлона.

Футболист перешел в «Крузейро» из «Анкарагюджю» в марте этого года. 26-летний бразилец провел 15 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Контракт Марлона с «Крузейро» рассчитан до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Ранее защитник также выступал за «Флуминенсе», «Трабзонспор», «Боавишту» и «Крисиуму».