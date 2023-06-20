Форвард «Краснодара» Кордоба может перейти в «Галатасарай»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может продолжить карьеру в «Галатасарае», сообщает Transfermarkt.

По информации портала, турецкий клуб предлагает за колумбийца 8 миллионов евро, сам игрок готов к переходу.

Нападающий выступает за «быков» с лета 2021 года. Его действующее соглашение рассчитано до 2025 года.

В прошедшем сезоне на счету 30-летнего Кордобы 37 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, в которых он отметился 21 забитым мячом и 10 голевыми передачами.