Календарь «Краснодара» на август: расписание матчей во всех турнирах

Быки в августе проведут шесть игр: четыре в рамках чемпионата России и два в FONBET Кубке России.

Расписание матчей «Краснодара» на август 2023 года:

4 августа. 20:00. «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород» (Премьер лига)

Онлайн-трансляция на сайте «СЭ»

9 августа. 20:45. «Динамо» — «Краснодар» (Кубок)

Онлайн-трансляция на сайте «СЭ»

12 августа. 17:30. «Оренбург» — «Краснодар» (Премьер лига)

Онлайн-трансляция на сайте «СЭ»

19 августа. 19:30. «Краснодар» — «Локомотив» (Премьер лига)

Онлайн-трансляция на сайте «СЭ»

25 августа. 20:00. «Факел» — «Краснодар» (Премьер лига)

Онлайн-трансляция на сайте «СЭ»

29 августа. 19:30. «Пари Нижний Новгород» — «Краснодар» (Кубок)

Онлайн-трансляция на сайте «СЭ»

Видеотрансляции игр в прямом эфире можно посмотреть на телеканалах «Матч Премьер» и «Матч ТВ». Также следить за матчами РПЛ в сезоне-2023/2024 можно с помощью подписки в сервисе Кинопоиск.

Полный календарь, состав и результаты игр «Краснодара» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на странице команды на сайте «СЭ».