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Сегодня, 07:00

Календарь «Краснодара» на август: расписание матчей во всех турнирах

«Краснодар» сыграет с «Локомотивом» 19 августа
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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ФК «Краснодар».
Фото ФК «Краснодар»

Быки в августе проведут шесть игр: четыре в рамках чемпионата России и два в FONBET Кубке России.

Расписание матчей «Краснодара» на август 2023 года:

4 августа. 20:00. «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород» (Премьер лига)

Онлайн-трансляция на сайте «СЭ»
9 августа. 20:45. «Динамо» — «Краснодар» (Кубок)

Онлайн-трансляция на сайте «СЭ»

12 августа. 17:30. «Оренбург» — «Краснодар» (Премьер лига)

Онлайн-трансляция на сайте «СЭ»

19 августа. 19:30. «Краснодар» — «Локомотив» (Премьер лига)

Онлайн-трансляция на сайте «СЭ»

25 августа. 20:00. «Факел» — «Краснодар» (Премьер лига)

Онлайн-трансляция на сайте «СЭ»

29 августа. 19:30. «Пари Нижний Новгород» — «Краснодар» (Кубок)

Онлайн-трансляция на сайте «СЭ»

Видеотрансляции игр в прямом эфире можно посмотреть на телеканалах «Матч Премьер» и «Матч ТВ». Также следить за матчами РПЛ в сезоне-2023/2024 можно с помощью подписки в сервисе Кинопоиск.

Полный календарь, состав и результаты игр «Краснодара» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на странице команды на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Краснодар
0
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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28 тур
29 тур
30 тур
4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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