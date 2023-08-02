Популярный комментатор Александр Елагин в интервью «СЭ» высказал мнение о шоу Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы.

— Как вам юмористические опыты Леонида Викторовича в YouTube?

— Мне нравится. Не всё, но некоторые вещи — очень мило. Важно, что он и Дзюба знают, о чем говорят. В футбол-то погружены изнутри. Поэтому у них и шоу классное. Разве что многовато мата, пошлятины. Я бы как редактор и то и другое убрал. Слуцкий с Дзюбой и так хороши — без всякой нецензурщины.