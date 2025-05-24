РПЛ: трансляция матчей 30-го тура чемпионата России начнется в 16.30 мск

Матчи заключительного, 30-го тура чемпионата России состоятся в субботу, 24 мая. Все восемь игр начнутся в 16.30 по московскому времени.

РПЛ. 30-й тур. 24 мая (суббота)

В прямом эфире матчи покажут каналы медиахолдинга «Матч». Канал и сайт «Матч ТВ» покажут лучшие моменты всех игр в одной трансляции, также она будет доступна на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне федерального телеэфира.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всех матчей 30-го тура РПЛ. Отдельно — лайв игры «Краснодара» и «Динамо».

Результаты игр 30-го тура чемпионата России можно также отслеживать в футбольном матч-центре на нашем сайте.