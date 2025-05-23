В ЦСКА опровергли информацию о предложении за защитника «Замалека» Абдельмагида

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о потенциальном трансфере защитника «Замалека» Хоссама Абдельмагида.

Ранее представитель футболиста заявил Sport24, что московский клуб сделал предложение о переходе 24-летнего игрока сборной Египта.

«Не делал», — отреагировал Брейдо в Telegram-канале на новость издания.

Абдельмагид в этом сезоне провел 38 матчей за клуб. На его счету два матча за сборную Египта.