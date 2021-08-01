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«Краснодар» — «Химки»: ко второму тайму добавили 9 минут

22:00
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Ко втором тайму матча второго тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Химки» добавлено 9 минут.

Гости ведут со счетом 1:0. Единственный мяч забил Илья Кухарчук.

Главный арбитр матча: Артем Любимов (Санкт-Петербург).

Краснодар — Химки

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