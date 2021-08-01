«Ростов» проиграл два домашних матча подряд после назначения Карпина на пост главного тренера сборной России
22:01
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли «Ростов» в матче 2-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 4:2 в пользу «Зенита».
С момента назначения главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на аналогичную должность в сборной России клуб проиграл оба матча — «Динамо» (0:2) 23 июля и «Зениту» сегодня.
Обе игры команда проводила на своем стадионе.
В следующем туре «Ростов» сыграет с «Химками» в гостях. Игра пройдет 8 августа.
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Что ждет Валерия Карпина в сборной России?
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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