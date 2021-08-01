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«Ростов» — «Зенит»: все голы матча

21:57
1 августа. «Ростов» — «Зенит». Фото ФК «Зенит»
1 августа. «Ростов» — «Зенит». Фото ФК «Зенит»
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Санкт-петербургский «Зенит» со счетом 4:2 обыграл «Ростов» в матче второго тура Тинькофф — РПЛ.

29-я минута: гол Ерохина

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

34-я минута: гол Азмуна

45-я минута: гол Комличенко

75-я минута: гол Вендела

85-я минута: гол Осипенко

Ростов — Зенит

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр