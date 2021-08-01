«Ростов» — «Зенит»: все голы матча
21:57
Санкт-петербургский «Зенит» со счетом 4:2 обыграл «Ростов» в матче второго тура Тинькофф — РПЛ.
29-я минута: гол Ерохина
34-я минута: гол Азмуна
45-я минута: гол Комличенко
75-я минута: гол Вендела
85-я минута: гол Осипенко
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Зачет
vs
4
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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