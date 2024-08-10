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Сегодня, 08:45

«Краснодар» — ЦСКА: трансляция матча начнется в 19:55 по московскому времени

Трансляция матча «Краснодар» — ЦСКА начнется за пять минут до игры
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Краснодар» и ЦСКА встретятся в матче 4-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 10 августа. Игра пройдет в Краснодаре, начало матча — в 20:00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу будет транслировать «Матч ТВ». Эфир начнется за пять минут до старта игры. Трансляция также будет доступна на сайте телеканала и на платных онлайн-сервисах Okko и «Кинопоиск».

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

В чемпионате России сезона-2023/24 команды обменялись победами с минимальным перевесом. В Москве со счетом 1:0 выиграл ЦСКА, а «Краснодар» с тем же результатом победил на своем поле. По итогам сезона «Краснодар» финишировал на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, а ЦСКА занял шестое место.

31 июля «Краснодар» на своем поле обыграл ЦСКА (1:0) в матче 1-го тура группового этапа Кубка России.

ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
8
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
9
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
10
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
11
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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30 тур
9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
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Зенит

 3
П
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Маркус Вендел

Зенит

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Бителло

Динамо

 4
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Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
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Евгений Марков

Факел

 2 1 0
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Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
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Факел

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