«Краснодар» — ЦСКА: видеообзор матча 29-го тура РПЛ

«Краснодар» на своем поле обыграл ЦСКА в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 75-й минуте забил полузащитник хозяев Никита Кривцов.

«Краснодар» завершил матч с 11 воспитанниками на поле в составе команды — это произошло впервые в истории клуба.

«Краснодар» поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 49 очками в 29 матчах. ЦСКА опустился на пятую строчку с 47 очками в 29 играх.

В последнем, 30-м туре чемпионата «Краснодар» сыграет с «Ахматом», а ЦСКА — с «Ростовом».