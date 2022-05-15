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Березуцкий о поражении от «Краснодара»: «Доволен самоотдачей и игрой ЦСКА, но мы, к сожалению, не забили»

Березуцкий остался доволен игрой ЦСКА, несмотря на поражение от «Краснодара»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«Почему не выпустил Медину с первых минут? Медина, как и Набабкин, имеют проблемы со здоровьем. Не факт, что они выдержали бы всю игру. Игра Сафонова? Он играл достойно, но лучше этот вопрос задать тренеру «Краснодара».
Почему у ЦСКА пропали результаты? Вопросов здесь много, об этом можно рассуждать очень долго. Сегодня команда провела два разных тайма — первый получился не очень хороший, во втором ребята играли гораздо лучше, создали много хороших моментов, но не хватило гола. Пропустили в контратаке прекрасный дальний удар. Доволен самоотдачей и игрой, особенно во второй половине встречи, но, к сожалению, не забили. Многие неудачные матчи — довольно разные. Что с «Уфой», что сегодня, что с «Сочи», где уступили по делу», — приводит официальный сайт армейцев слова Березуцкого.

После поражения от «Краснодара» ЦСКА опустился на пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 47 очками в 29 матчах.

В последнем, 30-м туре первенства армейцы сыграют на своем поле с «Ростовом». Матч пройдет 21 мая, начало — в 17.00 (мск).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
15 мая, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:0
ЦСКА

Источник: http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/aleksey-berezutskiy-komanda-provela-dva-raznykh-tayma/
Алексей Березуцкий
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
1
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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