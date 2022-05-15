Березуцкий о поражении от «Краснодара»: «Доволен самоотдачей и игрой ЦСКА, но мы, к сожалению, не забили»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«Почему не выпустил Медину с первых минут? Медина, как и Набабкин, имеют проблемы со здоровьем. Не факт, что они выдержали бы всю игру. Игра Сафонова? Он играл достойно, но лучше этот вопрос задать тренеру «Краснодара».

Почему у ЦСКА пропали результаты? Вопросов здесь много, об этом можно рассуждать очень долго. Сегодня команда провела два разных тайма — первый получился не очень хороший, во втором ребята играли гораздо лучше, создали много хороших моментов, но не хватило гола. Пропустили в контратаке прекрасный дальний удар. Доволен самоотдачей и игрой, особенно во второй половине встречи, но, к сожалению, не забили. Многие неудачные матчи — довольно разные. Что с «Уфой», что сегодня, что с «Сочи», где уступили по делу», — приводит официальный сайт армейцев слова Березуцкого.

После поражения от «Краснодара» ЦСКА опустился на пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 47 очками в 29 матчах.

В последнем, 30-м туре первенства армейцы сыграют на своем поле с «Ростовом». Матч пройдет 21 мая, начало — в 17.00 (мск).