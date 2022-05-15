«Краснодар» закончил матч с ЦСКА с 11 воспитанниками клуба на поле

«Краснодар» закончил домашний матч 29-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА с 11 воспитанниками клуба на поле.

На поле у хозяев находились Матвей Сафонов, Олег Исаенко, Виталий Стежко, Сергей Бородин, Дмитрий Пивоваров, Алекс Мацукатов, Александр Черников, Вячеслав Якимов, Никита Сергеев, Владислав Самко и Ираклий Манелов. Все эти игроки — выпускники академии клуба.

Впервые в истории «Краснодара» одновременно на поле в составе команды оказались 11 воспитанников.

«Краснодар» обыграл ЦСКА со счетом 1:0 и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 49 очками в 29 матчах. В последнем, 30-м туре команда сыграет дома с «Ахматом», матч пройдет 21 мая.