Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра: «Конечно, пенальти в ворота «Спартака» был»

Тренер «Зенита» заявил, что пенальти в ворота «Спартака» был назначен правильно

Ассистент главного тренера «Зенита» Вильям де Оливейра заявил, что пенальти в ворота «Спартака» был назначен правильно.

«Что произошло на скамейке запасных? Были эмоции и у меня, и у Ваноли. Конечно, пенальти в ворота «Спартака» был. 100 процентов», — цитирует «РБ Спорт» тренера «Зенита».

Напомним, «Спартак» в 29-м туре РПЛ сыграл вничью с «Зенитом» (1:1). В самом конце встречи с питерцы сравняли счет с пенальти — гол забил Андрей Мостовой.

В 30-м туре РПЛ «Зенит» на выезде сыграет с «Нижним Новгородом».