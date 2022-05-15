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Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра: «Конечно, пенальти в ворота «Спартака» был»

Тренер «Зенита» заявил, что пенальти в ворота «Спартака» был назначен правильно
Роман Шишов
Корреспондент
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Ассистент главного тренера «Зенита» Вильям де Оливейра заявил, что пенальти в ворота «Спартака» был назначен правильно.

«Что произошло на скамейке запасных? Были эмоции и у меня, и у Ваноли. Конечно, пенальти в ворота «Спартака» был. 100 процентов», — цитирует «РБ Спорт» тренера «Зенита».

Напомним, «Спартак» в 29-м туре РПЛ сыграл вничью с «Зенитом» (1:1). В самом конце встречи с питерцы сравняли счет с пенальти — гол забил Андрей Мостовой.

В 30-м туре РПЛ «Зенит» на выезде сыграет с «Нижним Новгородом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/villiam-de-olivejra-100-by-l-penal-ti-v-vorota-spartaka/
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1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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