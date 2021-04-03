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«Краснодар» — «Ахмат»: Смольников получил травму и был заменен на Ионова

16:54
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Защитник «Краснодара» Игорь Смольников получил травму в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата». Он был заменен на 13-й минуте.

Вместо него на поле вышел Алексей Ионов. Счет матча — 1:0 в пользу «Ахмата».

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




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