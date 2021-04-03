Экс-президент «Ротора» Горюнов: «При нынешнем губернаторе клуб в 1997 году обыграл бы «Спартак»

Бывший президент «Ротора» Владимир Горюнов, при котором команда дважды становилась серебряным призером чемпионата России, — о поражении волгоградцев от «Локомотива» (0:2) в матче 24-го тура и риске вылететь из РПЛ.

— Конечно, я болезненно воспринимаю любое поражение волгоградцев. — говорит Горюнов. — Само слово «Ротор» — мне мило, родное... Я желаю ребятам удачи. Но сейчас в клубе и в команде у меня нет знакомых. Никого я там уже не знаю.

— С руководством клуба не пересекались?

— Пару раз слышал их. А если увидимся, я, наверное, и не узнаю, кто это такой... Считаю, надо воспитывать своих мальчишек, свои кадры. Тогда «Ротор» и возродится. Сегодняшний матч? «Локомотив» явно сильнее. Хотя в наше время это был приятный соперник (смеется). И в гостях, и дома железнодорожников могли обыграть. Повторю свою мысль: пока своих ребят в «Роторе» не появится, ничего не получится.

— Кто же сейчас играет своими воспитанниками?

— Так готовить же надо! Зачем привозить легионеров, которые не делают разницы? Я хочу сказать про «Зенит». Переживаю за Семака. Интересный парень, игрок был хороший. Но почему у него не появляются новые Кержаковы и Аршавины? Как же так?

— Как восприняли смену главного тренера в «Роторе»?

— Да в Волгограде все к таким вещам уже привыкли... Столько наставников сменилось. Не знаю, почему приняли такое решение по Хацкевичу. Видел его по телевизору. Мне он показался спокойным человеком. Но как он управлял коллективом? Честно, не знаю, не вникал. И даже боюсь узнавать.

— Почему?

— А то скажут, что Горюнов что-то копает под них (смеется). Нет, я искренне им желаю удачи.

— При этом в начале сезона вы сказали, что «Ротор» поспешил с выходом в РПЛ...

-Да, было такое. Не отказываюсь от своих слов. Это мое твердое убеждение. Я вам даже больше скажу. Не надо было торопиться выходить из КФК.

— ?

— Нужно было дать местным мальчишкам окрепнуть. Просто кто-то из начальства хотел угодить губернатору, доложить об «успехах». В итоге главу региона вводили в заблуждение, мягко говоря, говорили ему неправду. Команда была не готова к РПЛ.

Да, конечно, можно приглашать игроков со стороны, но только точечно. А так ставка — только на своих ребят! Это специфика «Ротора». Мне во всей этой ситуации жаль нынешнего губернатора.

— Почему?

— Он очень хочет, чтобы команда развивалась. Но ему не так все доносят, похоже. Уверен, что если бы такой губернатор был у нас в 1997 году, мы бы обыграли «Спартак». Да даже бы раньше оформили чемпионство, не доводили бы дело до решающего матча в последнем туре. Он нынешнему клубу пытается создавать условия. А какова реакция? Костьми надо ложиться, биться в игре с «Локомотивом»! Но надо ли это нынешним ребятам? Что для них значит «Ротор»? Они сегодня тут, завтра — там...

(Виталий Айрапетов)