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«Динамо» — «Уфа»: смотреть онлайн трансляцию матча

17:00
&quot;Динамо&quot; - &quot;Уфа&quot;. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
&amp;quot;Динамо&amp;quot; - &amp;quot;Уфа&amp;quot;. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В субботу, 3 апреля, состоится матч 24-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Динамо» на своем поле примет «Уфу». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Предыдущая встреча команд, в рамках 6-го тура РПЛ, завершилась вничью — 1:1.

Следить за матчем «Динамо» — «Уфа» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Динамо» — «Уфа»

Динамо — Уфа

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