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Красич и Рахимич могут вернуться в ЦСКА вслед за Оличем

17:23
Милош Красич и Элвер Рахимич. Фото Metaratings.
Милош Красич и Элвер Рахимич. Фото Metaratings.
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Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич может вернуться в клуб в новой должности, сообщает 20 марта Metaratings.

По информации «СЭ», новым главным тренером московских армейцев станет Ивица Олич. Своим помощником он хочет видеть Элвера Рахимича.

Красич может получить в ЦСКА административную должность — либо в селекционном отделе, либо стать одним из советников генерального директора клуба Романа Бабаева. Также рассматривается вариант, при котором серб может войти в тренерский штаб.

36-летний Милош Красич выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. Вместе с командой он дважды стал чемпионом России, по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/krasich-i-rakhimich-blizki-k-vozvrashcheniyu-v-tsska-vsled-za-olichem/

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