Красич и Рахимич могут вернуться в ЦСКА вслед за Оличем
Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич может вернуться в клуб в новой должности, сообщает 20 марта Metaratings.
По информации «СЭ», новым главным тренером московских армейцев станет Ивица Олич. Своим помощником он хочет видеть Элвера Рахимича.
Красич может получить в ЦСКА административную должность — либо в селекционном отделе, либо стать одним из советников генерального директора клуба Романа Бабаева. Также рассматривается вариант, при котором серб может войти в тренерский штаб.
36-летний Милош Красич выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. Вместе с командой он дважды стал чемпионом России, по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/krasich-i-rakhimich-blizki-k-vozvrashcheniyu-v-tsska-vsled-za-olichem/
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