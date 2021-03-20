Главный тренер сборной Хорватии подтвердил, что Олич может возглавить ЦСКА

Главный тренер сборной Хорватии коротко ответил на вопрос о том, может ли его помощник в национальной команде Ивица Олич занять пост главного тренера ЦСКА.

«Ему звонили», — цитирует Далича Sportske Novosti.

По информации «СЭ», в московской команде планируют объявить о назначении 41-летнего Олича на пост главного тренера ЦСКА во вторник, 23 марта.

Олич выступал за ЦСКА с 2003-го по 2006 год. Провел за клуб больше 70 матчей. Вместе с красно-синими становился три раза чемпионом России (2003, 2005, 2006), дважды — обладателем Кубка страны (2004/2005, 2005/2006). Два раза выигрывал Суперкубок России (2004, 2006). В сезоне-2004/2005 завоевал с ЦСКА Кубок УЕФА. В октябре 2017 года он вошел в тренерский штаб сборной Хорватии.