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24 ноября 2025, 14:18

Крамарич — о поражении от «Акрона»: «Мы хорошо играли до 60-й минуты, а потом потеряли концетрацию»

Сергей Ярошенко

Нападающий «Сочи» Мартин Крамарич прокомментировал поражение команды от «Акрона» (2:3) в матче 16-го тура РПЛ.

«Думаю, мы хорошо играли до 60-й минуты. Потом потеряли концентрацию, пропустили за две минуты два мяча и растеряли все наше преимущество. Почему так вышло? Возможно, мы еще не готовы полностью физически. А, когда не готов физически, голова работает неправильно. К сожалению, в этом сезоне подобным образом мы отдали уже пять-шесть матчей. Это очень много. Просто нет слов.

В первом тайме у меня был шикарный момент, чтобы забить. К сожалению, головой пробил выше ворот. Это моя ошибка, конечно, нужно было реализовывать такой эпизод. Но, уже ничего не вернуть.

Что касается моего состояния, то я полтора месяца не играл, мне также не хватает физических кондиций. Надеюсь, что к последним играм года смогу набрать нужную форму. В этих матчах для нас на кону будет стоять многое», — приводит слова Крамарича пресс-служба клуба.

«Сочи» с 8 очками занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.

В этом сезоне на счету 28-летнего словенца 13 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 2 результативными передачами.

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Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Сочи
Мартин Крамарич
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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