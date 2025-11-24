Крамарич — о поражении от «Акрона»: «Мы хорошо играли до 60-й минуты, а потом потеряли концетрацию»

Нападающий «Сочи» Мартин Крамарич прокомментировал поражение команды от «Акрона» (2:3) в матче 16-го тура РПЛ.

«Думаю, мы хорошо играли до 60-й минуты. Потом потеряли концентрацию, пропустили за две минуты два мяча и растеряли все наше преимущество. Почему так вышло? Возможно, мы еще не готовы полностью физически. А, когда не готов физически, голова работает неправильно. К сожалению, в этом сезоне подобным образом мы отдали уже пять-шесть матчей. Это очень много. Просто нет слов.

В первом тайме у меня был шикарный момент, чтобы забить. К сожалению, головой пробил выше ворот. Это моя ошибка, конечно, нужно было реализовывать такой эпизод. Но, уже ничего не вернуть.

Что касается моего состояния, то я полтора месяца не играл, мне также не хватает физических кондиций. Надеюсь, что к последним играм года смогу набрать нужную форму. В этих матчах для нас на кону будет стоять многое», — приводит слова Крамарича пресс-служба клуба.

«Сочи» с 8 очками занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.

В этом сезоне на счету 28-летнего словенца 13 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 2 результативными передачами.