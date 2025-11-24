Церемония прощания с Никитой Симоняном состоится 27 ноября на «Лукойл Арене»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что церемония прощания с бывшим нападающим «Спартака» и сборной СССР Никитой Симоняном пройдет 27 ноября на «Лукойл Арене».

Экс-игрок и заслуженный тренер СССР скончался 23 ноября на 100-м году жизни. Информация о времени прощания с Симоняном и его месте захоронения станет известна в ближайшее время.

«Я и все сотрудники РФС выражаем искренние соболезнования родным и близким Никиты Павловича Симоняна. Мы окажем семье всю необходимую поддержку, в настоящий момент занимаемся организацией мемориальных церемоний. В ближайшее время сообщим всю информацию», — приводит ТАСС слова Митрофанова.

Симонян выступал за «Динамо» (Сухуми), московские «Крылья Советов» и «Спартак». Он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых (160 голов) и стал вместе с командой четырехкратным чемпионом СССР и двукратным победителем Кубка СССР. В 1956 году Симонян завоевал золото на Олимпиаде в Мельбурне в составе сборной СССР.

В тренерской карьере Симонян дважды выиграл чемпионат СССР со «Спартаком» и трижды победил в Кубке СССР, привел ереванский «Арарат» к победам в чемпионате и Кубке СССР. Также Симонян возглавлял сборную СССР и одесский «Черноморец».