Коваленко заявил, что ему идет форма «Зенита»

Новичок «Зенита» Александр Коваленко рассказал, как относится к экипировке санкт-петербургского клуба.

«Идет ли мне форма «Зенита»? Конечно», — цитирует Коваленко Sport24.

30 июня «Зенит» объявил о трансфере Коваленко. Соглашение 19-летнего хавбека с петербуржцами рассчитано до 2028 года.

Ранее футболист выступал за «Сочи». В минувшем сезоне он провел 30 матчей в составе сочинской команды во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.