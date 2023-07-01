Семак отреагировал на то, что «Зенит» создал медиакоманду
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на новость о том, что клуб из Санкт-Петербурга создал медиакоманду.
— «Зенит» создал медиакоманду «Чисто Питер». Слышали ли вы об этом? Что думаете о медиафутболе?
— Слышал, видел Влада Радимова с его роликом. Как отношусь? Положительно, это важно для популяризации футбола. У этого проекта есть своя ниша: то, что сложно представить в профессиональном футболе — открытость, вовлеченность. Тут зрители сами могут посмотреть на то, как все изнутри происходит. Думаю, это интересно. Я рад, что в Санкт-Петербурге будет своя медийная команда.
«Зенит» объявил о создании команды «Чисто Питер» 30 июня. Ее главным тренером станет Владислав Радимов.
Положение команд
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1
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|22.07
|00:00
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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