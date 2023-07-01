Семак отреагировал на то, что «Зенит» создал медиакоманду

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на новость о том, что клуб из Санкт-Петербурга создал медиакоманду.

— «Зенит» создал медиакоманду «Чисто Питер». Слышали ли вы об этом? Что думаете о медиафутболе?

— Слышал, видел Влада Радимова с его роликом. Как отношусь? Положительно, это важно для популяризации футбола. У этого проекта есть своя ниша: то, что сложно представить в профессиональном футболе — открытость, вовлеченность. Тут зрители сами могут посмотреть на то, как все изнутри происходит. Думаю, это интересно. Я рад, что в Санкт-Петербурге будет своя медийная команда.

«Зенит» объявил о создании команды «Чисто Питер» 30 июня. Ее главным тренером станет Владислав Радимов.