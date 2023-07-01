Семак рассказал, когда Коваленко сможет дебютировать за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, когда новичок клуба Александр Коваленко сможет дебютировать за команду.

— Когда сможет сыграть Коваленко? И в целом не могли бы сказать, в какой роли, на какой позиции вы его видите?

— Коваленко — перспективный игрок, но он всего пару дней как начал тренироваться, — сказал Семак. — Надеюсь, что в следующей игре мы сможем увидеть его. Позиция? Это игрок центра поля, он может сыграть и вторым опорным, и в тройке. Все качества у него есть. Вендела пока нет, Далер Кузяев занимается поиском команды, так что у нас не такой большой выбор в центре поля. Все зависит от него, у него много положительных качеств.

Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи» 30 июня. 19-летний россиянин подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца июня 2028 года.