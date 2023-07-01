Семак рассказал, когда Коваленко сможет дебютировать за «Зенит»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, когда новичок клуба Александр Коваленко сможет дебютировать за команду.
— Когда сможет сыграть Коваленко? И в целом не могли бы сказать, в какой роли, на какой позиции вы его видите?
— Коваленко — перспективный игрок, но он всего пару дней как начал тренироваться, — сказал Семак. — Надеюсь, что в следующей игре мы сможем увидеть его. Позиция? Это игрок центра поля, он может сыграть и вторым опорным, и в тройке. Все качества у него есть. Вендела пока нет, Далер Кузяев занимается поиском команды, так что у нас не такой большой выбор в центре поля. Все зависит от него, у него много положительных качеств.
Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи» 30 июня. 19-летний россиянин подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца июня 2028 года.
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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