Корнаухов: «Чисто математически, конечно, чемпионская интрига жива»

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов считает, что в чемпионате России сохраняется интрига.

«Чисто математически, конечно, чемпионская интрига жива. Если посчитать, то все возможно. Но если быть объективным, «Зенит» вряд ли поставит проигрыши на конвейер, а все остальные будут только выигрывать. Терять очки будут все, а очковый отрыв петербуржцев довольно комфортен. Так что главный фаворит ясен и без всяких математических подсчетов. Отрыв, конечно, вполне может сократиться, но проблемы «Зенита» вряд ли будут глобальными», — цитирует «РБ Спорт» Корнаухова.

После 20 туров «Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая на 7 очков «Ростов», идуший на втором месте.