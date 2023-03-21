Бушманов: «Когда Барриос получил травму, начались большие проблемы»

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Евгений Бушманов считает травму Вильмара Барриоса причиной последних поражений «Зенита» от ЦСКА и «Динамо».

«Наверное, у «Зенита» есть проблемы. Наверное, они не планировали вылетать из Кубка на такой ранней стадии. Понятно, что Барриос — важнейший игрок, который обеспечивает баланс между атакой и обороной. Когда он получил травму, начались большие проблемы. Это было заметно и в матче с «Динамо», и с ЦСКА. С другой стороны, гандикап в чемпионате большой. Команда видит, что «Спартак» теряет очки, а «Ростов» вряд ли сможет реально конкурировать за чемпионство», — цитирует KP.RU Бушманова.

Колумбиец получил травму плеча в матче 19-го тура РПЛ против «Химок» (3:2).

После 20 туров «Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая на 7 очков «Ростов», идуший на втором месте.