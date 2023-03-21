Норманн не хочет отвечать на вопросы даже о Холанне: «Люблю свою страну, но больше не являюсь частью сборной Норвегии»
Полузащитник «Динамо» и экс-игрок сборной Норвегии Матиас Норманн объяснил, почему не желает рассуждать о перспективах своей национальной команды, от которой был отстранен главой федерации футбола и главным тренером после решения вернуться в Россию.
— Многие убеждены, что следующее десятилетие ознаменуется борьбой за звание лучшего игрока мира между Холанном и Кильяном Мбаппе. Согласитесь с такими прогнозами на будущее норвежского форварда?
— На него и так оказывается достаточно давления. Я не буду его добавлять. Пока он будет делать то, что делает сейчас, — может произойти все, что угодно.
— Как скоро, по-вашему, мир заговорит о новой мощной сборной Норвегии — с учетом расцвета таких звезд, как Холанн и Эдегор?
— Нет, думаю, что мир будет по-прежнему говорить о Эдегоре и Холанн.
— То есть...
— Послушайте, — не дослушав следующий вопрос, добавил он, — в целом я вообще не хочу говорить о моей национальной команде. Я больше не являюсь ее частью. Понимаю, что вы хотите спрашивать об этом, но поймите и мою позицию. Мне очень тяжело об этом говорить. Люблю, уважаю и всегда буду любить и уважать свою страну и сборную, их тренера и игроков. Но вдаваться в какие-либо детали о них в целом и о любом из них в частности сейчас не хочу. Сфокусирован только на том, чтобы вернуться после травмы, начать играть за «Динамо» и помогать клубу. Все.
— Но вы надеетесь однажды вернуться в сборную?
— Нет, у меня есть надежда в ближайшее время вернуться на поле. Сейчас это моя единственная надежда.
26-летний Норманн провел 12 матчей за сборную Норвегии и забил 1 гол. Футболист был исключен из национальной команды в сентябре 2022 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|1
|5
|14
|10-34
|8
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4