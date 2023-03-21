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Норманн не хочет отвечать на вопросы даже о Холанне: «Люблю свою страну, но больше не являюсь частью сборной Норвегии»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Матиас Норманн и Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Динамо» и экс-игрок сборной Норвегии Матиас Норманн объяснил, почему не желает рассуждать о перспективах своей национальной команды, от которой был отстранен главой федерации футбола и главным тренером после решения вернуться в Россию.

— Многие убеждены, что следующее десятилетие ознаменуется борьбой за звание лучшего игрока мира между Холанном и Кильяном Мбаппе. Согласитесь с такими прогнозами на будущее норвежского форварда?

— На него и так оказывается достаточно давления. Я не буду его добавлять. Пока он будет делать то, что делает сейчас, — может произойти все, что угодно.

— Как скоро, по-вашему, мир заговорит о новой мощной сборной Норвегии — с учетом расцвета таких звезд, как Холанн и Эдегор?

— Нет, думаю, что мир будет по-прежнему говорить о Эдегоре и Холанн.

— То есть...

— Послушайте, — не дослушав следующий вопрос, добавил он, — в целом я вообще не хочу говорить о моей национальной команде. Я больше не являюсь ее частью. Понимаю, что вы хотите спрашивать об этом, но поймите и мою позицию. Мне очень тяжело об этом говорить. Люблю, уважаю и всегда буду любить и уважать свою страну и сборную, их тренера и игроков. Но вдаваться в какие-либо детали о них в целом и о любом из них в частности сейчас не хочу. Сфокусирован только на том, чтобы вернуться после травмы, начать играть за «Динамо» и помогать клубу. Все.

— Но вы надеетесь однажды вернуться в сборную?

— Нет, у меня есть надежда в ближайшее время вернуться на поле. Сейчас это моя единственная надежда.

26-летний Норманн провел 12 матчей за сборную Норвегии и забил 1 гол. Футболист был исключен из национальной команды в сентябре 2022 года.

Матиас Норманн. «Я счастлив в Москве». Интервью Матиаса Норманна

Матиас Норманн
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РПЛ
Сборная Норвегии по футболу
ФК Динамо (Москва)
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2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
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 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
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 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
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 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
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