Коридор для Мирзова и Ларссона. «Спартак» показал, как готовится к матчу с «Уфой»

«Спартак» опубликовал видео в своем Twitter. Москвичи показали, как готовятся к матчу с «Уфой», для них это будет первая домашняя встреча после возобновления сезона. Команда устроила коридор для Джордана Ларссона и Резиуана Мирзова в честь их прошедших дней рождений.

? Красно-белые продолжают готовиться к матчу против «Уфы»



Первая домашняя игра после рестарта сезона уже в эту субботу ?#СпартакУфа #Спартак #Силавединстве pic.twitter.com/RQRUNsnLKo — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) June 24, 2020

«Спартак» с 31 очком в активе занимает шестое место в турнирной таблице. «Уфа» (30) — восьмая. Встреча команд состоится 27 июня в Москве.

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