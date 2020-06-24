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Коридор для Мирзова и Ларссона. «Спартак» показал, как готовится к матчу с «Уфой»

24 июня 2020, 18:32
«Спартак». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
«Спартак». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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«Спартак» опубликовал видео в своем Twitter. Москвичи показали, как готовятся к матчу с «Уфой», для них это будет первая домашняя встреча после возобновления сезона. Команда устроила коридор для Джордана Ларссона и Резиуана Мирзова в честь их прошедших дней рождений.

«Спартак» с 31 очком в активе занимает шестое место в турнирной таблице. «Уфа» (30) — восьмая. Встреча команд состоится 27 июня в Москве.

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