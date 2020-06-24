Коридор для Мирзова и Ларссона. «Спартак» показал, как готовится к матчу с «Уфой»
24 июня 2020, 18:32
«Спартак» опубликовал видео в своем Twitter. Москвичи показали, как готовятся к матчу с «Уфой», для них это будет первая домашняя встреча после возобновления сезона. Команда устроила коридор для Джордана Ларссона и Резиуана Мирзова в честь их прошедших дней рождений.
? Красно-белые продолжают готовиться к матчу против «Уфы»— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) June 24, 2020
Первая домашняя игра после рестарта сезона уже в эту субботу ?#СпартакУфа #Спартак #Силавединстве pic.twitter.com/RQRUNsnLKo
«Спартак» с 31 очком в активе занимает шестое место в турнирной таблице. «Уфа» (30) — восьмая. Встреча команд состоится 27 июня в Москве.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 24-й тур. «Динамо» — ЦСКА и другие матчи
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