Зырянов заявил, что не ожидал назначения на пост председателя правления «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов назвал неожиданным назначение на эту должность.

Клуб из Санкт-Петербурга объявил о назначении Зырянова в субботу, 30 августа. 47-летний россиянин сменил на этом посту Александра Медведева.

«Решение, озвученное на совете директоров, было очень неожиданным. Прекрасно понимал: второго шанса не будет. В «Зенит» два раза не зовут ни в каком качестве. Понимал это еще в 2007 году, когда получил приглашение о переходе (в качестве игрока). Прекрасно осознаю степень своей ответственности за судьбу родного клуба и понимаю, что меня ждет. В новую должность вступаю с радостным волнением», — цитирует Зырянову РИА Новости.

Зырянов выступал за «Зенит» как футболист с 2007 по 2017 год, вместе с командой он дважды выигрывал чемпионат России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА.