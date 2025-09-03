Федерация футбола Ганы сообщила, что Джику прилетел в Москву. Игрок близок к переходу в «Спартак»

Федерация футбола Ганы объявила, что защитник «Фенербахче» Александер Джику пропустит предстоящие матчи сборной страны в африканском отборочном турнире ЧМ-2026 против Чада.

«Джику находится в Москве на подписании контракта. После этого он в пятницу прилетит в Аккру и сможет сыграть в матче с Мали», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Джику близок к переходу в «Спартак». 3 сентября сообщалось, что московский клуб заплатит «Фенербахче» 5 миллионов евро за 31-летнего ганца.